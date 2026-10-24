El tifón Champi causa estragos en Taiwán y avanza hacia China y Japón
El tifón Champi ha dejado un saldo trágico de un fallecido y 527 heridos en Taiwán, con cortes de luz y vuelos cancelados mientras avanza hacia nuevas costas.
FOTO: El tifón Champi se cobró una vida en Taiwán y se dirige hacia China y Japón.
Buenos Aires, 24 octubre (NA) -- Un potente tifón Champi ha impactado severamente en Taiwán, resultando en la pérdida de una vida, cientos de heridos y la interrupción del suministro eléctrico a decenas de miles de hogares. Equipos de emergencia se han movilizado para restaurar la electricidad en las zonas más afectadas por los intensos vientos de este fenómeno, que ya ha comenzado su trayecto hacia las costas de China y Japón.
Ante el riesgo inminente que representaba el tifón, las autoridades locales decidieron evacuar preventivamente a más de 5.000 personas en las áreas más vulnerables. A pesar de estas medidas de seguridad, los daños materiales han sido significativos, lo que ha requerido el despliegue masivo de brigadas de asistencia para atender a la población afectada.
El tifón ha causado la caída de árboles, la ruptura de líneas eléctricas de alta tensión y ha generado inundaciones temporales en varias comunidades. El Centro de Operaciones de Emergencia ha reportado que una persona ha fallecido y más de 500 han resultado heridas desde el inicio de la tormenta el pasado jueves. Ese día, el gobierno taiwanés emitió las primeras alertas sobre la inminente llegada del tifón.
56.000 hogares siguen sin luz
A pesar de los esfuerzos de las cuadrillas de rescate, alrededor de 56.000 hogares continúan sin electricidad mientras Champi sigue afectando fuertemente la infraestructura de la isla. Este sábado, se han registrado cerca de 24 milímetros de lluvia acumulada en el condado de Miaoli, lo que complica aún más la situación.
Las condiciones climáticas adversas han llevado a que la actividad comercial se detenga casi por completo, con la mayoría de los negocios en el norte y centro de Taiwán cerrados por segundo día consecutivo.
"Aunque ya ha pasado el momento de mayor intensidad del tifón, queremos recordarles a todos que los vientos y las olas en las aguas que rodean a Taiwán siguen siendo fuertes a medida que el tifón avanza hacia el norte", advirtió una experta de la Administración Central de Meteorología (CWA).
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Taiwán?
Un tifón llamado Champi causó la muerte de una persona y dejó cientos de heridos.
¿Cuántas personas fueron evacuadas?
Más de 5.000 personas fueron evacuadas de áreas de alto riesgo.
¿Qué daños causó el tifón?
Provocó cortes de luz, caídas de árboles e inundaciones temporales.
¿Cuál es la situación actual de los hogares?
Aproximadamente 56.000 hogares siguen sin electricidad.
¿Hacia dónde se dirige el tifón?
El tifón Champi avanza hacia las costas de China y Japón.
[Fuente: Noticias Argentinas]