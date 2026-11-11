Derrumbe en Brooklyn: un fallecido y varios heridos tras colapso de edificio
Un edificio de tres pisos colapsó en Brooklyn, dejando un saldo de un muerto y múltiples heridos. Las autoridades aún investigan las causas del incidente.
FOTO: Una persona murió tras el derrumbe.
Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- Al menos una persona perdió la vida el miércoles por la tarde después de que un edificio de tres pisos se derrumbó en la ciudad de Nueva York, según informó el Departamento de Bomberos local.
El inmueble, ubicado en el distrito de Brooklyn, colapsó mientras había varios residentes en su interior. Un oficial del Cuerpo de Bomberos indicó a CNN que al menos una de las personas heridas se encuentra atrapada bajo los escombros. La misma fuente también señaló que cuatro de los heridos presentan lesiones graves.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas del derrumbe. El edificio se hallaba junto a una zona en obras de construcción.
El alcalde Zohran Mamdani utilizó sus redes sociales para expresar: "Les pido, que mientras continúan las operaciones de emergencia, tengamos presentes en nuestros corazones a los vecinos y a los integrantes de esta comunidad". También solicitó a los neoyorquinos que expresen su solidaridad con las personas afectadas y sus familias.
Esta tragedia en Brooklyn se suma a otra ocurrida la semana pasada, cuando un incendio en una vivienda de tres plantas en el barrio de Sunset Park dejó un saldo de seis muertos y nueve heridos.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Brooklyn?
Un edificio de tres pisos se derrumbó, resultando en un muerto y varios heridos.
¿Quiénes están involucrados?
El alcalde Zohran Mamdani se pronunció sobre el incidente.
¿Cuándo sucedió el derrumbe?
El incidente ocurrió el miércoles por la tarde.
¿Dónde se localiza el edificio?
El edificio colapsado está en el distrito de Brooklyn, Nueva York.
¿Por qué se investiga el caso?
Las autoridades aún no han confirmado las causas del derrumbe.
[Fuente: Noticias Argentinas]