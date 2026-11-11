Derrumbe en Brooklyn: un fallecido y varios heridos tras colapso de edificio

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- Al menos una persona perdió la vida el miércoles por la tarde después de que un edificio de tres pisos se derrumbó en la ciudad de Nueva York, según informó el Departamento de Bomberos local.

El inmueble, ubicado en el distrito de Brooklyn, colapsó mientras había varios residentes en su interior. Un oficial del Cuerpo de Bomberos indicó a CNN que al menos una de las personas heridas se encuentra atrapada bajo los escombros. La misma fuente también señaló que cuatro de los heridos presentan lesiones graves.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas del derrumbe. El edificio se hallaba junto a una zona en obras de construcción.

El alcalde Zohran Mamdani utilizó sus redes sociales para expresar: "Les pido, que mientras continúan las operaciones de emergencia, tengamos presentes en nuestros corazones a los vecinos y a los integrantes de esta comunidad". También solicitó a los neoyorquinos que expresen su solidaridad con las personas afectadas y sus familias.

Esta tragedia en Brooklyn se suma a otra ocurrida la semana pasada, cuando un incendio en una vivienda de tres plantas en el barrio de Sunset Park dejó un saldo de seis muertos y nueve heridos.