Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este viernes 13 de noviembre

Este viernes 13 de noviembre, el clima en Rosario se presenta cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura mínima alcanzará los 23° y la máxima se elevará hasta los 32°, ofreciendo un día agradable para los rosarinos.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo se encuentra con un clear sky, lo que permite una visibilidad de 10000 metros. La temperatura actual es de 24°, con una sensación térmica de 25°. La humedad se sitúa en un 47%, y el viento sopla a 4 m/s desde el este-sureste, contribuyendo a un ambiente fresco y confortable.

Para hoy, se prevé que el viento mantenga su intensidad, lo que ayudará a moderar la sensación térmica a pesar de las altas temperaturas. La presión atmosférica es de 1015 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera. En resumen, se espera un día sin lluvias, con un clima propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

En el pronóstico extendido, se anticipan cambios en el clima para los próximos días. El sábado 14 de noviembre, la temperatura mínima será de 22° y la máxima de 28°, con posibilidad de light rain. El domingo 15 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 30°, con broken clouds. El lunes 16 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 19° y 30°, con más light rain. El martes 17 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 28°, con heavy intensity rain. Finalmente, el miércoles 18 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 29°, con light rain.