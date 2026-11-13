Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este viernes 13 de noviembre

Este viernes 13 de noviembre, el clima en Mendoza se caracteriza por un día soleado y caluroso. La temperatura actual es de 27°, con una sensación térmica de 27°. La humedad se sitúa en un 34%, lo que contribuye a un ambiente cálido y seco. El viento sopla a una velocidad de 3 m/s desde el este, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que la mínima alcance los 22° y la máxima se eleve hasta los 39°. Este rango de temperaturas indica un día muy cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso.

La presión atmosférica se mantiene en 1011 hPa, lo que es normal para esta época del año en la región. No se esperan lluvias ni fenómenos meteorológicos adversos, lo que permitirá disfrutar de un día completamente despejado.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El sábado 14 de noviembre, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 29°, con lluvias moderadas. El domingo 15 de noviembre, la temperatura mínima será de 20° y la máxima de 31°, también con lluvias moderadas. A partir del lunes 16 de noviembre, se prevé una ligera disminución de la temperatura, con mínimas de 18° y máximas de 25°, y lluvias ligeras.

En resumen, este viernes 13 de noviembre será un día caluroso en Mendoza, con temperaturas que invitan a disfrutar del aire libre, pero con la advertencia de que se avecinan días de lluvia y temperaturas más frescas.