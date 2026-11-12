No maten al mensajero: comunicar no es controlar

Por Claudio Giglioni

Los clubes tienen que funcionar de acuerdo con el siglo en el que viven y con los parámetros de comunicación de este tiempo. Por eso me parece muy bien que desarrollen sus propios canales, produzcan contenidos y cuenten lo que quieren contar sin necesidad de que alguien se los pregunte. Todo lo que se comunica suma. Es una opción más para que los hinchas conozcan lo que sucede en sus instituciones y, además, genera fuentes de trabajo.

El problema aparece cuando se confunde comunicación con control. En Rosario hemos escuchado muchas veces a distintas dirigencias decir que tenían un problema de comunicación, cuando en realidad el problema no era cómo comunicaban, sino las cosas que hacían. Es más fácil pensar que falla el mensajero que revisar las propias decisiones.

También hay un terreno peligroso cuando los clubes pretenden que sus hinchas se informen exclusivamente a través de sus medios, porque allí aparece el riesgo de escuchar solamente aquello que la institución quiere contar. Los medios oficiales tienen todo el derecho de entrevistar a sus jugadores y generar sus propios contenidos, pero difícilmente hagan las preguntas que pueden incomodar. Y muchas veces son precisamente esas preguntas las que los hinchas quieren escuchar.

La cuestión no es nueva. Los clubes siempre tuvieron herramientas para comunicarse directamente con sus simpatizantes. El problema comienza cuando esa posibilidad se utiliza para restringir el acceso de otros periodistas a los protagonistas. En Newell's, por ejemplo, todavía no pudimos concretar una entrevista con Cristian Fabbiani, que es justamente uno de los protagonistas que más nos interesa escuchar. En Central también llama la atención que Ángel Di María haya concedido entrevistas exclusivas a medios de Buenos Aires y no haya tenido una conversación periodística de esas características con medios de Rosario, su ciudad.

La contradicción se vuelve más evidente cuando los clubes y sus hinchas cuestionan el centralismo porteño, pero después son sus propios protagonistas quienes priorizan a medios de Buenos Aires. Lo vimos también durante la cobertura de la final en Santiago del Estero, cuando periodistas rosarinos que estaban trabajando en el lugar se enteraron de que un jugador había concedido una entrevista individual a una radio porteña. Si todos estábamos allí, ¿por qué no teníamos las mismas posibilidades?

No se trata de cuestionar que los clubes tengan sus propios medios. Al contrario, me parece fantástico. Pero una cosa es sumar canales de comunicación y otra muy distinta es pretender que todos escuchen y vean únicamente lo que la institución produce. El periodismo independiente tiene otra función: preguntar lo que los medios oficiales no van a preguntar. Y eso no significa estar en contra del club ni de sus dirigentes.

Todo forma parte de lo mismo. Los medios oficiales pueden contar sus historias y los periodistas independientes deben conservar la posibilidad de hacer su trabajo, sin convertirse en voceros de nadie. Porque los hinchas no necesitan que les cuenten solamente lo que sus clubes quieren decirles. También necesitan escuchar las preguntas incómodas.

El sol sale para todos. Y la comunicación será verdaderamente más amplia cuando los clubes entiendan que informar no es controlar lo que se dice ni elegir quién puede preguntar. Como cantaba Piero: las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar.