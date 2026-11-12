Maluma vuelve a Argentina después de cinco años con su gira "Loco X Volver" en 2027

Buenos Aires, 12 de noviembre (NA) -- Después de varios años de ausencia en los escenarios argentinos, el popular artista de música latina Maluma ha confirmado su regreso a Argentina con dos shows programados para el 19 y 20 de febrero de 2027 en el Movistar Arena, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, los conciertos formarán parte de su gira mundial "Loco X Volver World Tour", una ambiciosa iniciativa producida por Fenix Entertainment y CMN, que planea visitar más de 60 ciudades en América Latina, Norteamérica, Europa y África, comenzando el 5 de febrero en Bogotá, Colombia.

Las entradas para los shows en Buenos Aires ya están disponibles en la página web oficial del recinto (movistararena.com.ar). La venta comenzó con una preventa exclusiva para clientes de tarjetas de crédito Visa Macro, quienes tienen la opción de pagar en hasta nueve cuotas sin interés durante un plazo de 48 horas o hasta agotar el cupo disponible. Posteriormente, se abrirá la venta general, que ofrecerá la posibilidad de pago en seis cuotas para los mismos usuarios.

El anuncio de la gira mundial se realizó de manera inesperada. El cantante colombiano sorprendió a los pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami con un show estilo "pop-up", donde interpretó algunos de sus mayores éxitos, como "Hawái", "Felices Los 4" y "Según Quién".

El concepto de su último álbum, "Loco X Volver", lanzado en mayo de 2026, se centra en la idea de regresar a las raíces y reconectar con los afectos, temáticas que marcan esta nueva etapa de su carrera. La revelación del tour fue precedida por una creativa campaña que incluyó la aparición de carritos ambulantes colombianos en ciudades como Buenos Aires, Madrid, Nueva York y Ciudad de México.

"Loco X Volver nace de esas ganas inmensas de regresar a donde todo comenzó", manifestó el artista sobre su nuevo proyecto, añadiendo que la gira representa su forma de agradecer a sus fanáticos, destacando que su verdadero hogar siempre será donde está su público.