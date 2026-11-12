Carlos Tévez confirma a Buffon como invitado en su esperado partido de despedida

Buenos Aires, 12 de noviembre (NA) -- El exfutbolista Carlos Tévez ha confirmado la presencia del emblemático arquero italiano Gianluigi Buffon como uno de los invitados especiales para el partido de despedida que se llevará a cabo en "La Bombonera".

Buffon se convierte en el tercer jugador anunciado para este evento, que enfrentará al equipo de Boca Juniors contra un conjunto de amigos de Tévez. La noticia fue comunicada a través de la cuenta oficial del "Apache" en redes sociales, donde se destacó que el italiano se une a otros grandes como Martín Palermo y Sergio "Kun" Agüero. La relación entre Tévez y Buffon se remonta a su tiempo juntos en la Juventus, donde compartieron el campo durante dos temporadas (2013-2015) y llegaron a la final de la Champions League en 2015, enfrentando al Barcelona.

En su mensaje, Tévez expresó: "Gianluigi Buffon, confirmado para el último baile del Apache". Se espera que el evento, programado para el 20 de diciembre en el estadio Alberto J. Armando, atraiga a una multitud de aficionados, dada la magnitud de los invitados. Tévez ha insinuado que figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo también podrían estar presentes en esta celebración.

Buffon, considerado uno de los mejores arqueros de la historia, ha sido un ícono de la Juventus y una figura destacada en la selección italiana, con la que ganó la Copa del Mundo en 2006. Durante su tiempo en el equipo turinés, Buffon fue el capitán y Tévez lució la camiseta número 10. En 2015, el arquero elogió al argentino diciendo: "Cuando él rinde, todo el equipo rinde".

Hasta ahora, Buffon es uno de los tres invitados confirmados para la despedida de Tévez, y se espera la confirmación de otros nombres destacados, como Andrea Pirlo, Ángel Di María, Pipita Higuaín, Daniele De Rossi, Iarley, Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, "Pocho" Lavezzi, Park Ji-sung, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Paul Scholes y Wayne Rooney, entre otros.