Boca y Banfield buscan la final de la Copa Argentina

FOTO: El Xeneize y el Taladro por el pase a la final

Boca y Banfield se enfrentarán este sábado, en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina, donde ya espera Platense.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y el árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

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¡Esta semana conoceremos al segundo finalista! ??? El sábado, @CAB_oficial y @BocaJrsOficial disputarán la segunda Semifinal de #NuestraCopa ??, en Mendoza El ganador enfrentará a Platense ?? #CopaArgentinaAXIONenergy ?????? https://t.co/Z1FigUONN2 — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) November 10, 2026

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Boca llega a este encuentro en un momento inmejorable, ya que viene de quedarse con el título de Campeón de Liga al finalizar primero en la tabla anual gracias al agónico triunfo 1-0 sobre Defensa y Justicia.

De esta manera, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena se mantienen con posibilidades de conseguir una histórica quíntuple corona, que incluiría la Copa Argentina, la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

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?? ¡??????´???????? ??????????????! ??#CopaArgentina ?? Banfield ?? Sábado 14/11 ?? 19:00 ?? Estadio Malvinas Argentinas ?? @ElCanaldeBoca #DaleBoca ?????? https://t.co/REf1ZlaeQJ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 13, 2026

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Banfield, por su parte, viene de tener una muy floja actuación en el Torneo Clausura, donde finalizó duodécimo en la Zona B con solo 15 puntos, muy lejos de los puestos de clasificación a los playoffs.

Además, estuvieron lejos de meterse entre los primeros de la tabla anual para aspirar a la clasificación a alguna competencia internacional, por lo que la Copa Argentina se presenta como la única posibilidad para que los dirigidos por Pedro Troglio cierren el 2026 con una alegría.

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El ganador del encuentro entre Boca y Banfield se enfrentará en la gran final con Platense, que en las semifinales venció por penales a Atlético Tucumán.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Copa Argentina

Semifinal

Boca - Banfield

Estadio: Malvinas Argentinas

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Lucas Novelli

Hora: 19.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrían Balboa y Federico Medina. DT: Pedro Troglio.