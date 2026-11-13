Buscan a trabajador de Metrogas desaparecido tras explosión en Remedios de Escalada
Se trata de Marcelo García, un operario de la empresa privada que se encontraba al momento del siniestro.
FOTO: Buscan a trabajador de Metrogas desaparecido tras explosión en Remedios de Escalada
Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- Un trabajador de Metrogas está desaparecido tras la explosión y el incendio ocurridos este viernes en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, que dejó un muerto y 30 heridos, de los cuales siete se encuentran en estado grave.
La persona desaparecida es Marcelo García, quien se encontraba en el lugar del siniestro debido a una fuga de gas en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.
"Solicitamos colaboración para encontrarlo. Cualquier información puede ser fundamental", expresaron familiares de García en redes sociales.
Además, indicaron que los vecinos pueden comunicarse a los teléfonos 11 3437 8680 (Belén) o 11 5529 2003 (Jonathan) para brindar información.
García es uno de los dos desaparecidos que están siendo intensamente buscados por las autoridades tras la explosión. La UFI N.° 6 de Lanús, bajo la dirección de Yanina Estévez, ha ordenado la detención de dos directivos de Metrogas, quienes fueron trasladados a la sede judicial para su identificación.
Lectura rápida
¿Qué sucedió?
Una explosión en Remedios de Escalada dejó un muerto y 30 heridos, y un trabajador de Metrogas está desaparecido.
¿Quién es el desaparecido?
El operario desaparecido es Marcelo García, quien se encontraba en el lugar de la explosión.
¿Cuándo ocurrió el incidente?
El siniestro ocurrió el viernes 13 de noviembre de 2026.
¿Dónde ocurrió la explosión?
La explosión se produjo en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en Remedios de Escalada.
¿Qué acciones se están tomando?
Las autoridades buscan a García y han detenido a dos directivos de Metrogas para su identificación.
[Fuente: Noticias Argentinas]