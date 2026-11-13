FOTO: Buscan a trabajador de Metrogas desaparecido tras explosión en Remedios de Escalada

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- Un trabajador de Metrogas está desaparecido tras la explosión y el incendio ocurridos este viernes en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, que dejó un muerto y 30 heridos, de los cuales siete se encuentran en estado grave.

La persona desaparecida es Marcelo García, quien se encontraba en el lugar del siniestro debido a una fuga de gas en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.

"Solicitamos colaboración para encontrarlo. Cualquier información puede ser fundamental", expresaron familiares de García en redes sociales.

Además, indicaron que los vecinos pueden comunicarse a los teléfonos 11 3437 8680 (Belén) o 11 5529 2003 (Jonathan) para brindar información.

García es uno de los dos desaparecidos que están siendo intensamente buscados por las autoridades tras la explosión. La UFI N.° 6 de Lanús, bajo la dirección de Yanina Estévez, ha ordenado la detención de dos directivos de Metrogas, quienes fueron trasladados a la sede judicial para su identificación.