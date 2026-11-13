Países Bajos aplastó a Grecia y se aseguró un lugar en los cuartos de final de la Nations League

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- La selección de Países Bajos ha sellado su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Nations League tras una contundente victoria de 7-0 sobre Grecia en Ámsterdam, marcando así la primera derrota del torneo para el equipo griego.

Desde el comienzo, la escuadra neerlandesa mostró su dominio, destacándose en un primer tiempo explosivo liderado por el destacado jugador Tijjani Reijnders.

El encuentro comenzó a definirse rápidamente cuando Crysencio Summerville abrió el marcador a los seis minutos, desencadenando una avalancha de goles que continuó con tres anotaciones de Reijnders y un tanto de Jurriën Timber, estableciendo un abrumador 5-0 al finalizar la primera mitad.

En el segundo tiempo, con el partido ya resuelto, Timber anotó su segundo gol y Donyell Malen cerró la cuenta con el 7-0 cuando se cumplía la hora de juego.

El marcador se mantuvo sin cambios, permitiendo que el equipo dirigido por Xavi asegurara su lugar entre los ocho mejores del torneo europeo antes de enfrentar a Alemania en su próxima salida.

Simultáneamente, Alemania logró una victoria crucial al vencer a Serbia en Belgrado, resultado que condena al equipo balcánico al descenso a la Liga B. El conjunto germano, bajo la dirección de Jurgen Klopp, comenzó el partido con un autogol de Srdjan Babic a los tres minutos, lo que les permitió tomar la delantera rápidamente.

A los quince minutos, Florian Wirtz amplió la ventaja y en la segunda mitad, Brajan Gruda aumentó la diferencia. Aunque Serbia intentó reaccionar con un gol de Babic, las expulsiones de Dragojevic y Zivkovic dejaron a los locales con solo nueve jugadores en el campo.

A pesar de la victoria, el panorama se complica para Alemania en su búsqueda de clasificar a los cuartos de final, ya que necesitará ganar en su próximo encuentro contra Países Bajos y esperar que Grecia no derrote a Serbia en su estadio.