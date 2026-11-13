Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 13 de noviembre

Este viernes 13 de noviembre, las cotizaciones del dólar muestran un panorama variado que impacta en la economía cotidiana de los argentinos. El dólar oficial alcanza un valor de $1.570 para la venta y $1.520 para la compra. Este tipo de cambio es el que establecen las entidades bancarias en relación al mercado mayorista.

El dólar blue, que es el tipo de cambio que se opera de manera informal, se cotiza actualmente en $1.565 para la venta y $1.545 para la compra. Este mercado suele mostrar precios más altos que el oficial debido a la oferta y demanda que prevalece en el mismo.

En el ámbito de las operaciones bursátiles, encontramos el dólar bolsa o dólar MEP, que en este momento se encuentra a $1.573.80 para la venta y $1.570.70 para la compra. Este tipo de cambio se utiliza principalmente por quienes buscan invertir en moneda extranjera a través de la compra y venta de bonos.

Otro tipo de cambio relevante es el dólar contado con liquidación (CCL), que se cotiza en $1.668.40 para la venta y $1.663.40 para la compra. Este tipo permite la salida de divisas al exterior a través de operaciones en la bolsa.

El dólar mayorista, utilizado por empresas y bancos, tiene un valor de $1.545.50 para la venta y $1.536.50 para la compra. Este valor sirve de referencia para la mayoría de las operaciones comerciales relacionadas al comercio exterior.

Además, en el mercado de criptomonedas, el dólar cripto se encuentra en $1.666.32 para la venta y $1.661.27 para la compra. Cada vez más argentinos recurren a estas plataformas digitales para realizar transacciones.

Por último, si hablamos de los gastos en el exterior, el dólar tarjeta se está cotizando a más de $2.000, estableciéndose en $2.041 para la venta y en $1.976 para la compra, lo que refleja los impuestos adicionales que se aplican a compras realizadas con tarjetas en moneda extranjera.

El valor del dólar es crucial para la economía argentina, ya que influye en los precios de los productos importados, así como en el costo de vida en general. Factores como la inflación, la oferta y demanda de divisas, además de la postura del gobierno frente a las restricciones cambiarias, juegan un papel primordial en la determinación de estos precios.