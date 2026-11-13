Fox Sports Argentina dejará de transmitir a partir del 31 de enero de 2027

Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) -- La señal deportiva Fox Sports cesará sus emisiones en Argentina el 31 de enero de 2027, tras notificar a sus trabajadores sobre el cierre de la empresa. Esta decisión está relacionada con el vencimiento de los acuerdos de sublicencia que permitieron al grupo español Mediapro operar los canales en el país desde 2022.

La medida impactará en la transmisión de competencias internacionales y en la producción de contenidos propios, entre ellos Telemétrico, el programa dedicado a la Fórmula 1 que conduce el periodista Adrián Puente, quien confirmó que su vínculo con la señal finalizará a fines de diciembre, aunque anticipó que seguirá desarrollando el proyecto en plataformas digitales.

La decisión comenzó a gestarse a mediados de este año, cuando los empleados fueron convocados a una reunión donde se les comunicó que Mediapro no renovaría los derechos de transmisión de la Copa Libertadores, la Champions League y la Fórmula 1. La confirmación definitiva llegó este jueves, durante un encuentro general en el que se informó que no habría reubicaciones y que los trabajadores recibirían las indemnizaciones correspondientes.

El cierre está vinculado al proceso de desinversión que tuvo que llevar a cabo The Walt Disney Company tras adquirir 21st Century Fox en marzo de 2019, en una operación valorada en aproximadamente 71.300 millones de dólares. La fusión generó objeciones de las autoridades argentinas de Defensa de la Competencia, ya que Disney ya poseía ESPN y la incorporación de Fox Sports podía concentrar demasiado el mercado de señales deportivas.

En enero de 2022, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) impuso condiciones para aprobar la operación, exigiendo a Disney que se deshiciera de la marca Fox Sports y de varios derechos de transmisión, incluidos los de la Copa Libertadores, la Champions League y la Fórmula 1. En ese contexto, el 28 de abril de ese año, Mediapro asumió la operación de los tres canales de la marca en el país: Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3, bajo un esquema de sublicencias y compromisos comerciales por cinco años.

Uno de los principales interrogantes que deja la decisión es qué sucederá con las transmisiones de la Fórmula 1, que en los últimos años tuvieron en Fox Sports una de sus principales pantallas en Argentina. Si bien la señal dejará de emitir, ESPN mantiene un acuerdo con la categoría hasta el final de la temporada 2028, renovado en febrero de este año, que abarca las prácticas, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios, además de las categorías Fórmula 2 y Fórmula 3.

Hasta el momento, no se ha confirmado cómo se distribuirán las transmisiones por televisión paga a partir de febrero de 2027. Durante 2026, ESPN sublicenció los derechos a Fox Sports para emitir la mayoría de las competencias en directo, mientras que Disney+ mantuvo la posibilidad de ofrecer el calendario completo y las cámaras a bordo de los vehículos.

Por su parte, Puente se refirió a la situación a través de un video publicado en las redes sociales de Telemétrico, donde explicó los alcances del cierre y el futuro de la producción: "En las últimas horas, la compañía Fox Sports Argentina informó que dejará de gozar de los derechos comerciales sublicenciados de eventos muy importantes para la pantalla, como la Fórmula 1. Esto significa que nuestra coproducción en diciembre terminará, tal como lo especulaba nuestro contrato. No es ninguna novedad: sabíamos que esto iba a suceder".

Además, el periodista destacó el recorrido del equipo y el vínculo que construyeron con los seguidores de la categoría: "Aclararles que esta experiencia profesional fue una de las cosas más grandes que pasó en nuestras vidas. Hemos dado vuelta un montón de estándares en la transmisión de la Fórmula 1, que nos ha permitido llegar y hacer una comunidad incondicional de telemétricos, siempre con un fin: alentar al nuestro, a Franco Colapinto. Va a haber novedades y se los voy a mantener al tanto. Pero la F1 como la conocieron en los últimos cuatro años por Fox Sports no va a ser".

En ese sentido, Puente también adelantó que el proyecto tendrá continuidad en el ámbito digital y que su canal de YouTube seguirá funcionando como espacio de comunicación con la audiencia. "Va a haber novedades, los voy a mantener al tanto, pero la Fórmula 1 por Fox Sports no va a ser. Mi canal de YouTube seguirá siendo nuestro canal de comunicación con más contenido.

Finalmente, el conductor cerró su mensaje con una referencia a las últimas competencias que quedan por delante en la temporada: "Nos quedan tres carreras: a disfrutarlas".

De esta manera, el 31 de enero marcará el final de las emisiones de Fox Sports en el país y abrirá una nueva etapa para la distribución de los contenidos deportivos internacionales, además de dejar en suspenso el futuro de los equipos de producción y de las transmisiones que durante años identificaron a la señal.