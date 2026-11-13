Fuerte caída de granizo en Córdoba: las piedras sorprendieron a vecinos de General Roca
Las tormentas avanzaron este viernes por el sudeste provincial y dejaron imágenes impactantes de la caída de granizo en General Roca. El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos a corto plazo por tormentas fuertes y severas, con lluvias intensas y ráfagas.
13/11/2026 | 15:26Redacción Cadena 3
FOTO: Fuerte caída de granizo en Córdoba: las piedras sorprendieron a vecinos de General Roca.
Una intensa tormenta con caída de granizo sorprendió este viernes a vecinos de General Roca, en el sudeste de Córdoba. Dos videos registrados en la localidad muestran la magnitud de las piedras que cayeron durante el fenómeno y la sorpresa de quienes presenciaron el episodio.
La actividad meteorológica también alcanzó a otros sectores de la provincia. Ante el avance de las tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió durante la tarde varios avisos a corto plazo por fenómenos fuertes y severos, con lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Uno de los avisos, publicado a las 13.11, incluyó a los departamentos General Roca, Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña y Río Cuarto. El organismo indicó que los fenómenos habían sido detectados mediante radares meteorológicos y estableció una vigencia de dos horas.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Avisos por tormentas fuertes y severas en Córdoba
La situación se intensificó durante la tarde. A las 14.36, el SMN emitió un nuevo aviso por tormentas severas, lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo para los departamentos Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña y Río Cuarto, con una validez de dos horas.
También se difundieron alertas a corto plazo para el departamento Marcos Juárez. En ese caso, el aviso inicial se emitió a las 13.01 por tormentas fuertes, mientras que a las 14.32 se elevó la advertencia a tormentas severas, con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo.
Los avisos también abarcaron sectores de Santa Fe y, posteriormente, localidades del oeste de la provincia de Buenos Aires y de San Luis.
Las recomendaciones ante las tormentas
Frente a estos fenómenos, el SMN difundió una serie de medidas de prevención para reducir riesgos durante las tormentas.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
Permanecer en construcciones cerradas, como viviendas, escuelas o edificios públicos.
-Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
-Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.
-No refugiarse debajo de árboles, postes, carteles o marquesinas.
-Alejarse de zonas inundables y no circular por calles anegadas.
-Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
-Si se está al aire libre, buscar refugio de inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.
-Evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas mientras se desarrolla la tormenta.
La caída de granizo en General Roca volvió a dejar imágenes impactantes de la actividad meteorológica en el interior provincial, en una jornada marcada por el avance de tormentas sobre el sudeste de Córdoba.
Lectura rápida
¿Qué fenómeno meteorológico ocurrió en Córdoba? Una intensa tormenta con caída de granizo sorprendió a los vecinos de General Roca.
¿Quién emitió los avisos de tormenta? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varios avisos a corto plazo por fenómenos fuertes y severos.
¿Cuándo se emitieron los avisos por tormentas? Los avisos fueron emitidos a diferentes horas, comenzando a las 13.01 y continuando hasta las 14.36.
¿Dónde se registraron las tormentas? Las tormentas afectaron a General Roca, Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Marcos Juárez, Santa Fe, y partes de Buenos Aires y San Luis.
¿Por qué se dieron recomendaciones de seguridad? Para reducir riesgos durante las tormentas, el SMN difundió medidas de prevención.