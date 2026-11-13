FOTO: Fuerte caída de granizo en Córdoba: las piedras sorprendieron a vecinos de General Roca.

Una intensa tormenta con caída de granizo sorprendió este viernes a vecinos de General Roca, en el sudeste de Córdoba. Dos videos registrados en la localidad muestran la magnitud de las piedras que cayeron durante el fenómeno y la sorpresa de quienes presenciaron el episodio.

La actividad meteorológica también alcanzó a otros sectores de la provincia. Ante el avance de las tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió durante la tarde varios avisos a corto plazo por fenómenos fuertes y severos, con lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

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Uno de los avisos, publicado a las 13.11, incluyó a los departamentos General Roca, Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña y Río Cuarto. El organismo indicó que los fenómenos habían sido detectados mediante radares meteorológicos y estableció una vigencia de dos horas.

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Avisos por tormentas fuertes y severas en Córdoba

La situación se intensificó durante la tarde. A las 14.36, el SMN emitió un nuevo aviso por tormentas severas, lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo para los departamentos Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña y Río Cuarto, con una validez de dos horas.

También se difundieron alertas a corto plazo para el departamento Marcos Juárez. En ese caso, el aviso inicial se emitió a las 13.01 por tormentas fuertes, mientras que a las 14.32 se elevó la advertencia a tormentas severas, con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo.

Los avisos también abarcaron sectores de Santa Fe y, posteriormente, localidades del oeste de la provincia de Buenos Aires y de San Luis.

Las recomendaciones ante las tormentas

Frente a estos fenómenos, el SMN difundió una serie de medidas de prevención para reducir riesgos durante las tormentas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Permanecer en construcciones cerradas, como viviendas, escuelas o edificios públicos.

-Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

-Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.

-No refugiarse debajo de árboles, postes, carteles o marquesinas.

-Alejarse de zonas inundables y no circular por calles anegadas.

-Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

-Si se está al aire libre, buscar refugio de inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

-Evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas mientras se desarrolla la tormenta.

La caída de granizo en General Roca volvió a dejar imágenes impactantes de la actividad meteorológica en el interior provincial, en una jornada marcada por el avance de tormentas sobre el sudeste de Córdoba.