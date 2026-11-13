Portugal honrará a Cristiano Ronaldo en su próximo partido

La selección de Portugal prepara para su siguiente partido un homenaje de despedida para Cristiano Ronaldo, con motivo de su retiro del combinado nacional. Sin embargo, tras las polémicas en torno a su adiós del equipo, todavía no se sabe si estará presente para dicho evento.

De acuerdo con información revelada por el periódico A Bola, el tributo se celebrará este sábado, en el Estadio Municipal de Braga, durante el encuentro ante Dinamarca por la jornada 5 de la Nations League.

Entre las actividades que se tienen previstas está que el equipo, previo al silbatazo inicial, salte al terreno de juego portando el histórico dorsal “7” que acompañó a Cristiano Ronaldo durante gran parte de su carrera internacional. Además, se planea que al minuto 7 del encuentro se lleve a cabo desde la grada un minuto de aplausos para honrar su legado.

Cabe señalar que, de acuerdo con la información revelada, la iniciativa surgió luego de una reunión entre Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF); Jorge Jesus, entrenador del cuadro lusitano; y los capitanes del equipo, Bernardo Silva, Rúben Dias y Bruno Fernandes. Además, se estableció que, al menos para estos primeros juegos de la era posterior a Ronaldo, su cuarto en el hotel de la federación no sea utilizado por nadie.

Un homenaje a Cristiano Ronaldo tras un polémico adiós

Cristiano Ronaldo se convirtió en el futbolista más importante de la historia de la selección de Portugal. No solo se consolidó como su máximo goleador histórico, sino que también inauguró su vitrina con los títulos de la Eurocopa 2016 y las Nations League de 2018-19 y 2024-25.

Tras jugar su sexto Mundial en Norteamérica 2026, “El Comandante” se perfilaba para seguir en el proceso rumbo a 2030, luego de que el entrenador Jorge Jesus abriera la puerta a su continuidad. No obstante, en la pasada Fecha FIFA, el estratega y el futbolista entraron en una polémica cuando el delantero de 41 años abandonó la concentración, molesto luego de quedarse en la banca, ya que aparentemente tenía un acuerdo con Jesus para ver acción durante los juegos de aquella ventana internacional.

Posteriormente, la federación portuguesa anunció un castigo disciplinario, con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros. Pero esto no terminó ahí, pues Cristiano Ronaldo sorprendió el pasado 5 de noviembre con un video en redes sociales en el que anunció que daba un paso al costado y se despedía definitivamente del equipo nacional.

Por todo este contexto y debido a que la federación todavía no da detalles sobre la participación del propio Ronaldo, aún no se sabe si el homenaje contará con su presencia o si todo será simbólico.