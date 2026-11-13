Liga de Naciones de UEFA: exhibición de Países Bajos que clasificó a cuartos
El equipo de Xavi Hernández aplastó 7 a 0 a Grecia y le dio una mano a Alemania, que en la última fecha se jugará el pase justamente ante el equipo naranja.
13/11/2026 | 18:37Redacción Cadena 3
FOTO: Países Bajos fue una aplanadora
Países Bajos clasificó en Nations League con tremendo 7-0 sobre Grecia, que sufrió su primera derrota del torneo en Ámsterdam.
La Naranja Mecánica hizo honor a su apodo y fue una auténtica maquinaria del gol, con arrollador primer tiempo y un estelar Tijjani Reijnders.
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¡¡NO FRENAN!! Dumfries habilitó a Malen y el delantero de la Roma definió de primera para el SÉPTIMO de Países Bajos sobre Grecia. ¡LA NARANJA MECÁNICA!
?? Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/CpWJpYXdi0— SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2026
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Crysencio Summerville, en seis minutos, abrió la cuenta para dar lugar a los tres goles de Reijnders, mientras que Jurriën Timber puso el quinto.
En un complemento con todo resuelto, Timber firmó doblete y Donyell Malen puso el 7-0 con media hora en el reloj.
La diferencia no volvió a alterarse y el Países Bajos de Xavi aseguró su lugar entre los ocho mejores del torneo antes de visitar a Alemania.
Por el mismo Grupo 2, Alemania superó de visitante a Serbia 3-1 y alcanzó a los griegos en el segundo escalón con 8 puntos, a tres de Países Bajos.
Para clasificar, Alemania deberá ganarle a la ex Holanda en condición de local y esperar un resultado distinto de Grecia, que marcha segundo porque sacó 4 de los 6 puntos en los dos partidos entre sí.
Grecia en la última será local de Serbia, selección que no ganó ningún partido.