Una mirada contemporánea del "I Ching": Florencia Abbate presenta su nuevo libro en Villa María

En el marco de la Feria del Libro de Villa María, la escritora, periodista e investigadora del CONICET, Florencia Abbate, conversó este viernes con Chema Forte en una emisión especial de Cadena 3 atravesada por un intenso diluvio, que obligó a reprogramar las actividades para este sábado a la tarde.

Durante el encuentro radial, se recordó la trayectoria de la autora y el impacto de su primera novela, “El grito”, una obra coral que reflejó desde la intimidad las vivencias de la crisis de 2001 en Argentina.

En esta oportunidad, la autora se presentó para abordar su más reciente trabajo, una renovada relectura literaria del milenario texto oriental “I Ching”.

Abbate explicó que la obra, editada por Editorial Planeta, busca alejarse de la visión simplificada de un horóscopo o un manual de predicciones, para proponer un espacio de diálogo interior e iluminación personal.

La especialista destacó que el “I Ching” es una herramienta filosófica que acompaña los procesos de cambio e invita a reflexionar sobre el momento presente. Asimismo, remarcó que se trata de la primera interpretación en español abordada íntegramente desde una perspectiva femenina, lo que aporta un matiz novedoso dentro del panorama editorial hispanohablante.

Al analizar el enfoque de género, la investigadora cuestionó la versión canónica de Richard Wilhelm —redactada hace un siglo—, en la cual se asociaba la energía Yin con la docilidad y el sometimiento femenino debido a las visiones de la época y su uso histórico como manual de gobernantes. Frente a ello, Abbate despojó a los hexagramas de estereotipos obsoletos para devolverle al texto su sentido original de transformación y equilibrio entre energías. Además, tradujo los conceptos al español contemporáneo, redefiniendo términos antiguos como "la preponderancia de lo grande" bajo el concepto actual de "sobrecarga".

Respecto al proceso creativo, la autora confesó que venció su pudor inicial de abordar un texto de 3.000 años de antigüedad tras conocer la versión poética que la escritora Úrsula K. Le Guin realizó del “Tao Te Ching”. Asimismo, Abbate concibió el libro como un objeto físico particular y portátil: una edición compacta, liviana y de color rojo pensada como un "libro de viaje". Su formato resulta ideal para ser transportado en la cartera o la mochila y ser compartido en lecturas grupales o durante trayectos en transporte público.

A pesar de las inclemencias climáticas que alteraron el cronograma inicial de la feria y postergaron la presentación en vivo para este sábado a la tarde, la entrevista en Cadena 3 permitió conectar con la audiencia de todo el país. Con distribución nacional a través de Planeta, la publicación se proyecta como una oportunidad para construir comunidad lectora y acercar la sabiduría oriental al público general como una propuesta inspiradora para regalar y reflexionar.

Entrevista de “Amamos Argentina”.