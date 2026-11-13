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Volcó un camión cargado con cebollas en el Camino de las Altas Cumbres: el chofer salió ileso

El accidente ocurrió este viernes, alrededor de las 16:30, sobre la Ruta Provincial E-34, a la altura del kilómetro 56, cerca de El Cóndor. El vehículo circulaba en sentido Córdoba-Mina Clavero y terminó volcado a la vera del camino.

13/11/2026 | 18:02Redacción Cadena 3

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Camión volcó en el Camino de las Altas Cumbres

FOTO: Camión volcó en el Camino de las Altas Cumbres

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Un camión que transportaba una importante carga de bolsas de cebolla volcó este viernes en el Camino de las Altas Cumbres. El siniestro vial se produjo alrededor de las 16:30 sobre la Ruta Provincial E-34, a la altura del kilómetro 56, en cercanías del paraje El Cóndor.

De acuerdo con la información brindada por la Departamental San Alberto de Policía, el vehículo involucrado era un Iveco Eurotech 370, conducido por un hombre de 50 años, domiciliado en la provincia de Misiones.

Por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el control del rodado, se despistó y terminó volcando sobre uno de sus laterales, a la vera de la ruta.

El camión circulaba en sentido Córdoba-Mina Clavero y transportaba bolsas de cebolla al momento del accidente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Afortunadamente, el camionero resultó ileso y no se registraron consecuencias personales de gravedad.

En el lugar trabajó personal policial junto con los servicios de emergencia, que intervinieron en el operativo correspondiente.

Las circunstancias que provocaron el despiste y posterior vuelco permanecen bajo investigación.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un camión volcó en el Camino de las Altas Cumbres, transportando bolsas de cebolla.

¿Quién estaba involucrado? El camión era conducido por un hombre de 50 años, residente en Misiones.

¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió este viernes a las 16:30.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la Ruta Provincial E-34, cerca del paraje El Cóndor.

¿Cómo se desarrolló el incidente? El conductor perdió el control y volcó, pero resultó ileso.

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