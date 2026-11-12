Murió Jorge Juan Montejo: "Paolo el Rockero", el inolvidable ícono del humor de los 80 y 90

El mundo del espectáculo argentino despide a una de sus figuras más entrañables y disruptivas de la cultura popular. Jorge Juan Montejo, recordado por millones de espectadores bajo su piel artística de "Paolo el Rockero", murió a los 68 años en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal.

El artista se encontraba internado desde hacía varios días debido a complicaciones derivadas de un cuadro severo de pulmonía.

La noticia de su fallecimiento conmovió al ambiente artístico y a las generaciones que crecieron consumiendo la televisión y el cine de las décadas de 1980 y 1990, período en el cual el comediante construyó un auténtico fenómeno de masas.

El nacimiento de un clásico de la televisión

Nacido el 16 de enero de 1958, Montejo alcanzó la consagración masiva en 1986 al presentarse en Badía & Cía., el histórico ciclo conducido por Juan Alberto Badía en la pantalla chica. Aquella primera aparición dio origen a un personaje que cambiaría su vida para siempre: Paolo. Ante la necesidad de añadir un condimento distintivo a su identidad escénica, adoptó el mote de "Paolo el Rockero".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Con una estética inconfundible —pelo largo, bandana, morral multicolor, camperas llamativas y gestos exagerados— y un humor absurdo que combinaba la irreverencia con la ternura, el personaje trascendió la pantalla chica para instalarse de lleno en el cine nacional. Su talento brilló en taquilleras producciones de la época como Los bañeros más locos del mundo y la saga Extermineitors, convirtiéndose en un sello de la comedia picaresca argentina.

Los últimos años y el cariño eterno del público

Tras años de alta exposición y de transitar altibajos personales y profesionales —incluyendo un periodo de alejamiento de los medios y su posterior regreso a Tandil—, Montejo se mantuvo activo a través de las redes sociales.

En plataformas como Instagram compartía contenidos de humor cotidiano y mantenía un vínculo afectivo directo con sus seguidores.

En octubre de 2024, el actor había compartido con su comunidad un importante logro personal: la decisión de dejar de fumar tras décadas.