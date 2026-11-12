Lionel Scaloni se emocionó y lloró al anunciar su renovación con la selección: "Esto me llena"
El entrenador argentino fue confirmado en su cargo este jueves en conferencia de prensa hasta el Mundial 2030.
12/11/2026 | 15:57Redacción Cadena 3
FOTO: Lionel Scaloni se emocionó en conferencia.
Lionel Scaloni confirmó este jueves en conferencia de prensa su continuidad como entrenador de la selección argentina hasta 2030. El campeón del mundo no pudo contener su emoción y lloró. "Estoy feliz. A pesar de que no son momentos fáciles para mis familiares, esto me llena, de verdad", comentó con lágrimas en los ojos, recordando a su madre, quien falleció semanas atrás.
"Intento no emocionarme, no hablar de ella. Sufrimos mucho esta semana, fue complicada. Por eso decía que la felicidad por renovar es enorme, pero hubiera sido completa si ella lo hubiera visto. Anécdotas con mi vieja tengo mil. Era la hincha número uno, extrañaré su mensaje antes de cada partido. Pero bueno, seguiremos", expresó el campeón del mundo.
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“ESTOY FELIZ, ESTO ME LLENA” Lionel Scaloni emocionado luego de anunciar su renovación con la Selección Argentina. https://t.co/Uedlph7KqY— SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026
/Fin Código Embebido/
A pesar de su presente familiar, Scaloni dio detalles sobre su renovación. "Es lo que queríamos todos desde un primer momento. Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión, con las mismas ganas de siempre; de lo contrario, es imposible estar acá", afirmó.
Agregó que, tras pensarlo bien y charlarlo con el cuerpo técnico y su gente, decidieron que lo mejor era continuar. "Hemos llegado a un acuerdo rápidamente y eso es lo importante. A partir de ahora comienza un momento importante en nuestro proceso donde daremos lugar a chicos que vienen empujando de atrás", señaló.
/Inicio Código Embebido/
Fútbol. Scaloni renovó su contrato y seguirá en la selección hasta el Mundial 2030
"Es un día muy especial para toda la familia del Fútbol Argentino, vamos a anunciar la continuidad de Lionel Scaloni", señaló el presidente de la AFA.
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Scaloni también confirmó la salida de Walter Samuel, quien dejará su cargo de ayudante técnico tras ocho años. "Walter, como ya nos lo había adelantado, va a comenzar su carrera solo. Agradecimiento para mi amigo; le deseo lo mejor porque ha sido parte importantísima de este cuerpo técnico y es justo que pueda empezar este camino. Estará estos dos partidos. Esperamos hacerlo lo mejor posible para agradecerle lo que nos dio", comentó con un tono nostálgico.
Lectura rápida
¿Quién confirmó su continuidad como entrenador de la selección argentina?
Lionel Scaloni confirmó su continuidad.
¿Hasta cuándo estará Scaloni como entrenador?
Estará hasta 2030.
¿Qué evento personal afectó a Scaloni recientemente?
La reciente muerte de su madre.
¿Quién dejará su cargo de ayudante técnico?
Walter Samuel dejará su cargo tras ocho años.
¿Qué planea Scaloni para el futuro del equipo?
Dará lugar a chicos que vienen empujando de atrás.