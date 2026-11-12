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La inflación en Córdoba trepó al 2,7% en octubre y alcanzó su nivel más alto desde abril

El índice provincial casi duplicó el 1,4% registrado en septiembre. El Gobierno cordobés atribuyó parte de la aceleración a la eliminación de los descuentos por Zona Fría en las facturas de gas y advirtió que el impacto será mayor en noviembre.

12/11/2026 | 16:33Redacción Cadena 3

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La inflación en Córdoba alcanzó el 2,7% en octubre y registró su mayor variación mensual desde abril, cuando había llegado al 2,9%. El dato representó una aceleración de 1,3 puntos porcentuales respecto de septiembre, período en el que el índice provincial había sido del 1,4%.

El incremento se produjo en un mes marcado por modificaciones en las tarifas de los servicios públicos. Según el Gobierno de Córdoba, uno de los factores que incidieron en la suba fue la eliminación de los descuentos del régimen de Zona Fría para los usuarios residenciales de gas natural, una medida dispuesta por la Nación que comenzó a aplicarse a mediados de octubre.

Desde la Provincia sostienen que el cambio generó una presión adicional sobre los precios locales y contribuyó a explicar la aceleración del indicador.

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/Fin Código Embebido/

El impacto de la eliminación de Zona Fría

El contraste con septiembre resulta significativo. Durante ese mes, Córdoba había registrado una de las inflaciones más bajas del país, con una variación del 1,4%, frente al 1,9% del índice nacional.

En ese período, el precio del gas había aumentado apenas un 1%, mientras que el conjunto de los precios regulados había registrado una suba del 0,8%. Todavía se encontraba vigente el régimen de Zona Fría, que otorgaba descuentos en las facturas del servicio.

La modificación comenzó a impactar en octubre y, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno provincial, sus efectos se sentirán con mayor intensidad durante noviembre.

El gas ya acumulaba fuertes aumentos

La suba del servicio de gas no comenzó con la eliminación de los beneficios de Zona Fría. Entre enero y septiembre, el incremento acumulado de ese servicio en Córdoba ya había alcanzado el 41,8%.

La quita de los descuentos se sumó a esa evolución y se convirtió en uno de los factores señalados por la Provincia para explicar el salto de la inflación en octubre.

Lectura rápida

¿Cuál fue la inflación en Córdoba en octubre? La inflación en Córdoba alcanzó el 2,7% en octubre.

¿Qué factores contribuyeron al aumento de la inflación? La eliminación de los descuentos del régimen de Zona Fría para usuarios de gas natural fue un factor clave.

¿Cuándo comenzó a aplicarse la eliminación de descuentos? La medida comenzó a aplicarse a mediados de octubre.

¿Cómo se comparó la inflación de octubre con la de septiembre? En septiembre, la inflación fue del 1,4%, mientras que en octubre subió a 2,7%.

¿Qué aumento acumulado había tenido el gas entre enero y septiembre? El aumento acumulado del gas en Córdoba fue del 41,8%.

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