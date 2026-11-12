Luciano Pereyra, tras cantar ante León XIV en Luján: "Fue como rezar dos veces"

Luciano Pereyra todavía tiene muy presente la emoción de haber cantado frente al papa León XIV durante la misa multitudinaria celebrada en Luján. En diálogo con Cadena 3, el artista describió la experiencia como uno de los momentos más movilizadores de su vida, no solo por la dimensión del encuentro religioso, sino también porque ocurrió en su ciudad natal.

“El alma está recontra fortalecida. El cuerpo hecho una piltrafa”, resumió entre risas. Y explicó: “Fue algo muy fuerte, porque había un plus muy especial que era la visita de un Papa, la última misa que iba a haber en nuestro país, pero el plus más especial para mí fue que haya sido en mi ciudad, el lugar donde nací, el lugar donde vivo. Todavía como que no lo puedo creer”.

La presentación tuvo además un significado particular: 26 años antes, cuando tenía 18, Pereyra había sido elegido para representar a los jóvenes argentinos en la Jornada Mundial de la Juventud en Roma, donde también tuvo la oportunidad de cantarle a un Papa, Juan Pablo II.

/Inicio Código Embebido/

"Luciano Pereyra": Por su presentación antes de la misa del Papa León XIV en Luján https://t.co/IdSO8ZKYDG — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 11, 2026

/Fin Código Embebido/

“Cantar es rezar dos veces”

Para la misa de León XIV, el músico eligió interpretar “Solo le pido a Dios”, una canción que ya había compartido en aquella experiencia de 26 años atrás.

“Creo que no podía faltar ‘Solo le pido a Dios’ después de haberlo hecho hace 26 años atrás con un Papa como Juan Pablo II”, explicó.

En ese tiempo, señaló, atravesó viajes, experiencias y distintas etapas personales que también se transformaron en canciones. Mencionó especialmente “Seré”, “Tu mano” y “Sin escondido”, temas que forman parte de su historia musical y que conectan con experiencias de vida propias y ajenas.

“En un encuentro tan grande y en un momento tan cúlmine como lo fue acá en Luján, un movimiento de fe de esta magnitud, volver a cantar y compartir estas canciones para mí fue increíble”, expresó.

Y dejó una frase que sintetizó lo que sintió durante la celebración: “Dicen que cantar es rezar dos veces y en el día de ayer para mí fue literal”.

Al referirse a la multitud que participó de la misa, con estimaciones que hablaban de tres millones de personas, Pereyra destacó la dimensión humana y espiritual de la convocatoria. “Son 3 millones de almas, 3 millones de mundos, 3 millones de corazones, 3 millones de mentes que estaban ahí, toda mucha energía”, describió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El encuentro con León XIV y la bendición de sus alianzas

Uno de los momentos más especiales para el cantante ocurrió antes de la misa, cuando pudo ingresar a la Basílica de Luján junto a su esposa y compartir un encuentro cercano con el Pontífice.

Pereyra contó que formaron parte de un grupo reducido de unas 30 personas que esperaron la llegada del Papa. También tuvieron la posibilidad de acercarse a la imagen de la Virgen de Luján, que había sido bajada de su altar.

“Nos permiten tocar a la Virgen, cosa que yo nunca había podido hacerlo antes de que le pongan el manto”, recordó.

Luego llegó el saludo de León XIV. El Papa bendijo sus anillos de casamiento, les dio su bendición y les regaló un rosario a cada uno.

“Fue como culminar todo lo vivido durante todos estos días. Pero esa emoción aún me dura y sé que me va a durar el resto de mi vida”, aseguró.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De aquel joven de 18 años a un artista con más experiencia y fe

Consultado sobre las diferencias entre el adolescente que le cantó a Juan Pablo II y el hombre que volvió a hacerlo ante León XIV, Pereyra reconoció que el paso del tiempo modificó su manera de vivir una experiencia de esa magnitud.

“Uno se pone más grande también y mucho más sensible. A los 18 años otra energía, otra vorágine y otra velocidad de la vida. 26 años después, con las cosas un poco más en calma, obviamente, con unas experiencias en la vida y sobre todas las cosas con una fe mucho más entrenada”, reflexionó.

En ese sentido, destacó que la música le permitió conocer numerosas historias personales y también comprenderse mejor a sí mismo.

Al recordar “Tu mano”, una de sus canciones más significativas, contó que muchas personas realizaron cadenas de oración en momentos difíciles de su vida. “La energía que se mueve a través de la música, de las canciones y lo que vivimos ayer en Luján no fue la excepción”, sostuvo.

Para el artista, lo más importante de estas experiencias no se limita a los minutos que dura una presentación. “Lo importante es lo que las experiencias de vida te dejan en el alma y en el corazón para toda la vida, que ahí no se van a ir nunca más”, afirmó.

La gira continúa

Después de la presentación en Luján, Pereyra retomará sus compromisos musicales. El recorrido incluye una presentación en Uruguay, el regreso a la Argentina y un show en Santa Fe. Luego cerrará el año con dos fechas, el 5 y 6 de diciembre, en Mar del Plata.

También anticipó que se prepara para los festivales de verano y para una nueva etapa de la gira Tierra Viva, prevista para abril.

Entrevista de Ahora País.