"Nos habló a todos los argentinos y cristianos", dijo el padre Munir Bracco sobre el viaje del Papa

FOTO: El papa León XIV saluda desde el balcón del Arzobispado de Córdoba.

El padre Munir Bracco no conocía personalmente al papa León XIV. Había seguido sus mensajes, sus viajes y sus gestos desde el inicio del pontificado. Pero encontrárselo de cerca, compartir el mismo espacio y escuchar su voz en español fluido, lo dejó sin demasiadas palabras.

“No hay tantas palabras para expresar, para un cristiano, para un sacerdote, que el sucesor de Pedro esté tan cerquita. Es una alegría grande”, resume.

Bracco fue uno de los sacerdotes que tuvo la posibilidad de estar cerca del pontífice en distintos momentos de su paso por Argentina. Y lo que más le impactó no fue solo la cercanía física, sino la actitud.

“El Papa quiere estar cerca”

Según el sacerdote, desde el comienzo quedó claro que León XIV buscaba el contacto real con la gente. No se trataba de un gesto protocolar.

“Si el Papa quería estar cerca, cuando uno quiere estar cerca de alguien sabe que se expone. El Papa claramente tenía la intención de exponerse al contacto con la gente. Si saluda, si extiende la mano, es por iniciativa de él”, explica.

Esa disposición se vio también en los momentos más informales. En la catedral, cuando el micrófono falló mientras el padre Ángel debía hablar, el sacerdote salió del paso con humor: “Es como un boicot”. Hubo risas generales. El Papa también sonrió.

Bracco destaca que León XIV disfruta del diálogo informal y que se lo notó cómodo incluso con los modismos y el humor cordobés.

El “alto anillo” y los chicos de Córdoba

Uno de los episodios que más circuló en redes fue el de los niños cordobeses que, con acento bien marcado, le decían “Che Papa, te queremos” y “Alto anillo”.

“Yo creo que le causó gracia. Y si uno se pone a pensar, el anillo papal tiene un significado espiritual y pastoral que tiene que ver con su misión. Entonces uno podría decir: es un alto anillo, porque la misión del Papa es una alta misión. No hay duda de que lo ha tomado con alegría”.

“Nos habló a todos”

Más allá de las anécdotas, Bracco insiste en el contenido de los mensajes que León XIV dejó en Argentina: en Palermo, en Córdoba, con los jóvenes, en Luján, en la cárcel y en la mesa de trabajo.

Ante la pregunta de a quién le habló realmente el Papa, el sacerdote responde sin rodeos: “Nos habló a todos. A todos los argentinos, a todos los cristianos y a todo aquel que lo quiera escuchar.”

Y agrega una invitación que considera central: “Si uno no comienza por preguntarse ‘qué me dijo a mí’, terminamos pateando la pelota afuera. Cada dirigente político, cada religioso, cada persona que fue, cada cristiano, debería preguntarse: ¿qué me dijo a mí? ¿En qué me toca lo que el Papa dijo a mi realidad? ¿En qué me ayuda a ser mejor?”

Para Bracco, las palabras del Papa son un regalo. “Ese regalo nos alegró, lo disfrutamos. Ahora, lo que hagamos con ese regalo depende pura y exclusivamente de cada uno”.

Un hombre convaleciente, pero sólido

El sacerdote también se detiene en la impresión física que causa León XIV. Tiene más de 70 años y hace apenas dos semanas se sometió a una operación de cáncer de pulmón. Sin embargo, se lo ve fuerte.

“Llama la atención. Prácticamente está convaleciente, pero hay una fuerza interior que lo impulsa. Esa vocación, esa misión, es lo que le da fuerza para seguir adelante. Se lo ve alegre, se lo ve sereno”.

Lo que más destaca Bracco es la mirada del pontífice: “Su mirada habla de que hay un encuentro con la persona que tiene enfrente. No es una cuestión meramente protocolar ni rutinaria. Ese encuentro es lo que va generando una alegría generalizada que se percibe en la calle, en los encuentros, en los mensajes. No se frena”.

Y cierra con una sensación que, según él, quedó instalada: “Nos ha llenado el alma”.



