"Podría haber sido cualquiera": el reclamo de los repartidores tras el crimen de Mauro en Córdoba

FOTO: La protesta de los repartidores en Alta Córdoba por la muerte de Mauro. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

El asesinato de Mauro Quinteros, el repartidor que fue baleado por dos motochorros cuando intentó ayudar a dos jóvenes durante un asalto en el barrio Alta Córdoba, provocó una profunda conmoción entre quienes trabajan en las aplicaciones de delivery. También volvió a poner en primer plano las condiciones de inseguridad y precariedad que enfrentan a diario en las calles.

“Podríamos haber sido cualquiera de nosotros”, resumió Iván González, quien trabaja como repartidor desde hace 12 años y conoce a Mauro del ámbito laboral. En diálogo con Cadena 3, contó que a pocos metros del lugar donde ocurrió el crimen funciona un centro de distribución de PedidosYa, donde suelen reunirse los trabajadores.

“Ahí, donde murió Mauro, a 20 metros nos juntamos todos los repartidores. Nos pudo haber tocado a cualquiera. Ver cómo terminó todo nos pegó muy de lleno a todos los que estábamos ahí presentes, a la familia, a todos”, expresó.

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González explicó que conoce a la víctima del reparto y que el hecho impactó especialmente en sus compañeros porque ocurrió en un sector que frecuentan durante sus jornadas laborales.

“Hay zonas a las que directamente no podés entrar”

El repartidor describió las dificultades que atraviesan quienes trabajan para las aplicaciones, especialmente durante la noche y la madrugada, cuando los pedidos suelen tener una mejor remuneración.

“En los últimos meses se trabaja muchas horas por poca plata. Tenés que trabajar más de noche y de madrugada porque las aplicaciones te pagan más en esos horarios”, señaló.

También advirtió que hay sectores de la ciudad a los que los trabajadores procuran no ingresar sin consultar previamente con otros compañeros.

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“Cuando nos dan un pedido, mandamos un mensaje al grupo y preguntamos a la gente que vive en el barrio: ‘Che, ¿se puede entrar ahí? ¿Está todo bien?’. A veces nos contestan que no vayamos o que tengamos cuidado. Así estamos todo el tiempo, con problemas”, relató.

Frente a ese escenario, González reclamó mayor presencia policial y medidas de prevención en los barrios donde se producen hechos delictivos.

“Creo que tiene que haber más presencia policial en los lugares de donde salen a delinquir. Todo el mundo sabe de dónde salen y no hay cámaras domo en la calle”, cuestionó.

En ese sentido, hizo referencia a las imágenes que permitieron reconstruir el ataque contra Mauro. Según explicó, la filmación que registró el episodio provino de una cámara privada y no de un dispositivo de vigilancia policial.

“La cámara que filmó lo que le pasó al chico es de un negocio privado, de una persona de su casa. No hay una cámara de la Policía como tendría que haber. No es tan ilógico lo que estamos pidiendo. No sé si podrán poner una cámara por esquina, pero que pongan una cada dos cuadras, por lo menos para hacer un seguimiento”, reclamó.

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Jornadas de hasta 12 horas para llegar a los dos millones de pesos

González también describió la realidad económica de los repartidores, que trabajan de manera independiente y deben afrontar los gastos necesarios para mantener sus vehículos y continuar con la actividad.

Al ser consultado sobre cuánto puede ganar un trabajador de delivery, explicó que el ingreso depende de las horas trabajadas y de los bonos que ofrecen las aplicaciones en determinadas circunstancias.

“Yo trabajo nueve o diez horas por día para ganar un millón y medio de pesos. Si tenés la suerte de que hubo dos o tres días de lluvia y hay un bono, podés llegar a los dos millones. Pero tenés que trabajar diez o doce horas todos los días”, detalló.

A ese monto, aclaró, hay que descontarle los gastos que implica salir a trabajar, entre ellos el combustible y el mantenimiento del vehículo.

El testimonio de González se sumó al reclamo de los repartidores que se movilizaron tras el asesinato de Mauro. Primero realizaron una protesta en el lugar del crimen y luego cortaron la avenida Juan B. Justo para exigir respuestas ante la inseguridad.

Informe de Alejandro Bustos.