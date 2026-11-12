Forlán sobre Thiago Cardozo: "Su ausencia no significa nada"

El seleccionador de Uruguay, Diego Forlán explicó por qué no fue citado en esta oportunidad el arquero de Belgrano, Thiago Cardozo.

Cardozo había sido convocado durante la fecha FIFA anterior, en la gira que los uruguayos hicieron por Asia y tuvo su debut oficial en la victoria sobre India, en la que le convirtieron un gol.

"Estuvimos muy contentos con el desempeño de Thiago. El hecho de su no citación, no significa nada. En mi caso lo conozco: lo tuve como compañero, lo tuve como entrenador (Peñarol) y ahora de nuevo como entrenador de la selección. Quedamos muy conformes con Thiago”.

De esta manera, “Cachavacha” dejó en claro que busca conocer a los distintos arqueros en buen nivel, debido a las diferentes bajas que hay en el puesto.