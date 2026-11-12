Forlán sobre Thiago Cardozo: "Su ausencia no significa nada"
El técnico uruguayo explicó por qué decidió dejar de lado al arquero de Belgrano para esta fecha FIFA que comenzará este viernes ante Argentina.
12/11/2026 | 16:34Redacción Cadena 3
FOTO: Cardozo sigue en la órbita de Forlán
El seleccionador de Uruguay, Diego Forlán explicó por qué no fue citado en esta oportunidad el arquero de Belgrano, Thiago Cardozo.
Cardozo había sido convocado durante la fecha FIFA anterior, en la gira que los uruguayos hicieron por Asia y tuvo su debut oficial en la victoria sobre India, en la que le convirtieron un gol.
"Estuvimos muy contentos con el desempeño de Thiago. El hecho de su no citación, no significa nada. En mi caso lo conozco: lo tuve como compañero, lo tuve como entrenador (Peñarol) y ahora de nuevo como entrenador de la selección. Quedamos muy conformes con Thiago”.
De esta manera, “Cachavacha” dejó en claro que busca conocer a los distintos arqueros en buen nivel, debido a las diferentes bajas que hay en el puesto.
Lectura rápida
¿Quién explicó la no citación de Thiago Cardozo?
El seleccionador de Uruguay, Diego Forlán.
¿Qué arquero no fue citado?
El arquero de Belgrano, Thiago Cardozo.
¿Cuándo debutó Thiago Cardozo?
Durante la fecha FIFA anterior en una gira por Asia, en la victoria sobre India.
¿Por qué no fue citado Cardozo esta vez?
Diego Forlán mencionó que su no citación no significa nada, ya que busca conocer a distintos arqueros en buen nivel.
¿Qué relación tiene Forlán con Cardozo?
Diego Forlán lo tuvo como compañero y como entrenador en Peñarol.