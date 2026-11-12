Scaloni, primer DT en dirigir a una Selección Argentina en tres mundiales seguidos

Por Gabriel Rodríguez

Lionel Scaloni dirigirá su tercer mundial consecutivo y superará el registro de César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, quienes condujeron a Argentina en dos Copas del Mundo cada uno. Menotti estuvo al frente en 1978 y 1982, mientras que Bilardo encabezó al equipo en 1986 y 1990. Ambos consiguieron un título mundial, al igual que Scaloni, quien levantó el trofeo en Qatar.

Asimismo, hay un seleccionador más que estuvo al frente del seleccionado nacional en dos mundiales: Juan Carlos Lorenzo, quien dirigió durante Chile 1962 e Inglaterra 1966.

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Claudio Tapia en conferencia de prensa junto al entrenador de la #SelecciónMayor: "Es un día muy especial para toda la familia del Fútbol Argentino, vamos a anunciar la continuidad de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico de la Selección Argentina". — ???? Selección Argentina ??? (@Argentina) November 12, 2026

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Scaloni asumió el cargo el 7 de setiembre de 2018, en un amistoso en Los Angeles con victoria sobre Guatemala 3-0 y construyó un ciclo que también incluye dos títulos de Copa América, obtenidos en 2021 y 2024, además de la Finalissima de 2022. Su continuidad lo llevará a completar 12 años al frente del combinado nacional si permanece hasta el cierre del Mundial de 2030.

Además, con 107 partidos en el lomo ya había superado los números de apellidos grosos como los mismos Bilardo y Menotti, más Alfio Basile y Marcelo Bielsa.

Sólo le quedan 18 partidos para igualar a Guillermo Stábile, quien con 125 encuentros es el técnico que más dirigió a un seleccionado argentino ya que entre las etapas comprendidas entre 1939 y 1958 y luego entre 1960 y 61 sumó 83 victorias, 21 empates y 20 derrotas, logrando un 72,58% de eficacia.

Scaloni fue en Qatar 2022 el 15º técnico de una selección nacional en un Mundial y con sus 7 victorias en 2026 quedó como el seleccionador con más triunfos en esas citas con 11, por delante de las 8 de Bilardo entre 1986/90 y las 7 de Menotti entre 1978 y 1982.