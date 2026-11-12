El Concejo de Rosario aprobó la creación de un "Paseo de los Campeones del Mundo"
Contempla cinco puntos de homenaje en plazas y espacios públicos vinculados con la infancia y la historia de César Luis Menotti, Daniel Killer, Sergio Almirón, Lionel Messi, Ángel Di María y Ángel Correa.
12/11/2026 | 18:15Redacción Cadena 3
FOTO: Mural de Messi a metros del Monumento.
Rosario contará con un nuevo circuito urbano, deportivo y turístico denominado “Paseo de los Campeones del Mundo”, destinado a homenajear a futbolistas y referentes de la ciudad que formaron parte de las selecciones argentinas campeonas de los mundiales de 1978, 1986 y 2022.
El recorrido incluirá a César Luis Menotti, director técnico de la Selección campeona en 1978; Daniel Killer, integrante de aquel equipo; Sergio Almirón, campeón en México 1986; y los campeones de Qatar 2022 Lionel Messi, Ángel Di María y Ángel Correa.
Se establece una primera etapa con cinco puntos de homenaje distribuidos en distintos espacios públicos de la ciudad. Los lugares elegidos están vinculados con los barrios donde transcurrieron la infancia y los primeros años de formación de los protagonistas.
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La obra fue realizada por el artista rosarino Pelu Rodríguez en Buenos Aires al 600, a metros del Monumento.
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Uno de los espacios estará dedicado a Menotti en la Plaza San Cayetano de Thiene, sobre el trayecto de la vereda norte de calle Jacarandá, entre el pasaje Ruiz y Agustín José Donado. La elección responde a su vínculo con el entorno del barrio donde nació y dio sus primeros pasos en el deporte.
En el Parque Mitre, dentro de la Plaza Demetria Barcia, se realizará un homenaje conjunto a Daniel Killer y Sergio Almirón. El punto estará ubicado en el recorrido de veredas correspondiente a Mendoza y avenida Provincias Unidas, en un sector relacionado con la infancia de ambos campeones, representantes de las selecciones de 1978 y 1986.
La Plaza José Hernández, sobre calle Azara entre Laprida y Buenos Aires, tendrá el espacio dedicado a Lionel Messi, mientras que Ángel Di María será homenajeado en la Plaza La Esperanza, sobre calle Manuel García, entre Comandante José Superí y Nicolás Herrera. En ambos casos, la ubicación busca recuperar la relación de los futbolistas con los barrios donde transcurrieron sus primeros años.
El quinto punto estará destinado a Ángel Correa, en la Plaza Nuestra Señora de Itatí, sobre calle Flor de Nácar, entre Rosa Silvestre y pasaje Heliotropo, en el barrio Las Flores, donde el futbolista construyó parte de su historia personal y deportiva.
Cada lugar contará con un dispositivo de señalización con fotografías del homenajeado, imágenes históricas de la Selección argentina y del Mundial en el que obtuvo el título, además de una síntesis biográfica y deportiva. También incluirá referencias a los barrios, clubes e instituciones vinculados con sus primeros años y un código QR para acceder a contenidos digitales.
La propuesta prevé que esos materiales no se limiten a una reseña escrita. Los códigos permitirán consultar versiones audiovisuales o de audio, fotografías históricas, información sobre los campeonatos mundiales y referencias a otros espacios de Rosario relacionados con la trayectoria de cada protagonista. La intención es que los distintos puntos puedan integrarse en un recorrido turístico y cultural por la ciudad.
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Un aspecto establecido en la iniciativa es que los homenajes no modificarán los nombres oficiales de las plazas ni de los espacios públicos. La denominación “Paseo de los Campeones: [nombre del homenajeado]” se incorporará en sectores determinados de veredas, senderos, accesos o recorridos peatonales.
El diseño de los dispositivos deberá contemplar criterios de accesibilidad, legibilidad e integración con el entorno urbano. Además, la Municipalidad podrá sumar nuevos puntos en el futuro si otros protagonistas vinculados con Rosario integran selecciones argentinas y consiguen títulos mundiales.
La iniciativa fue impulsada mediante el expediente 281752 del concejal Gavira.
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¿Qué es el “Paseo de los Campeones del Mundo”? Es un circuito urbano, deportivo y turístico en Rosario para homenajear a futbolistas de la ciudad que formaron parte de las selecciones argentinas campeonas de los mundiales de 1978, 1986 y 2022.
¿Quiénes serán homenajeados? Se homenajearán a César Luis Menotti, Daniel Killer, Sergio Almirón, Lionel Messi, Ángel Di María y Ángel Correa.
¿Cuándo se inaugurará el circuito? La fecha exacta de inauguración no se menciona en el artículo, pero se establece una primera etapa con cinco puntos de homenaje.
¿Dónde estarán ubicados los homenajes? Los homenajes estarán en distintas plazas y espacios públicos de Rosario, vinculados con los barrios de infancia de los homenajeados.
¿Cómo se presentarán los homenajes? Cada lugar contará con señalización, fotografías, síntesis biográficas y códigos QR para acceder a contenidos digitales relacionados con los homenajeados.
¿Por qué se realiza esta iniciativa? La iniciativa busca reconocer y celebrar la trayectoria de los futbolistas de Rosario que lograron títulos mundiales con la Selección argentina.