Una familia necesitó $1.690.000 en octubre para no caer en la pobreza: la canasta básica subió 3,5%
La Canasta Básica Total (CBT) superó el incremento de la inflación mensual, que fue del 2,2%. En tanto, un hogar de cuatro integrantes requirió $761.261 para cubrir sus necesidades alimentarias y no ser indigente.
12/11/2026 | 17:02Redacción Cadena 3
FOTO: Una familia necesitó $1.690.000 en octubre para no caer en la pobreza.
Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 en octubre para no caer por debajo de la línea de pobreza, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato surge de la evolución de la Canasta Básica Total (CBT), que registró un aumento del 3,5% respecto de septiembre.
La suba se ubicó por encima de la inflación general del mes, que fue del 2,2%. De esta manera, el costo de los bienes y servicios necesarios para que un hogar cubra sus necesidades básicas avanzó a un ritmo mayor que el índice de precios al consumidor.
Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el umbral de indigencia, aumentó un 3,1%. Para cubrirla, una familia compuesta por una pareja y dos hijos necesitó $761.261 durante octubre.
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Tras el dato de inflación. Caputo destacó la inflación núcleo de octubre: "Fue la más baja en 15 meses"
El ministro de Economía resaltó que el IPC núcleo avanzó 1,5%, mientras que la inflación general fue del 2,2%. También señaló que la variación interanual desaceleró por tercer mes consecutivo y atribuyó parte del resultado al cambio en el régimen de Zona Fría.
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En septiembre, ese mismo grupo familiar había requerido $1.632.505 para superar la línea de pobreza y $738.690 para evitar la indigencia.
Los rubros que más aumentaron en octubre
El informe del Indec también detalló las variaciones de precios por divisiones. El mayor incremento mensual correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 4,2%.
En el otro extremo, Bebidas alcohólicas y tabaco registró el menor aumento, con una variación del 0,8%.
Los datos reflejan el impacto del encarecimiento de los bienes y servicios esenciales sobre el presupuesto de los hogares y explican por qué el costo de las canastas básicas avanzó por encima de la inflación promedio.
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Datos oficiales. La inflación de octubre fue del 2,2% y acumuló 33,1% en los últimos doce meses
El INDEC reveló el costo de vida durante el décimo mes. Vivienda, agua, electricidad y gas encabezaron los aumentos del mes, con un alza del 4,2%.
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Cuánto necesitó una familia para ser de clase media en Buenos Aires
En paralelo, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires informó que una familia tipo necesitó más de $2.740.206 en octubre para ser considerada de clase media, sin contemplar el alquiler.
El monto representó un incremento del 2,6% frente a los $2.669.814 registrados en septiembre y también superó la inflación mensual porteña, que fue del 1,9%.
Entre enero y octubre, la inflación acumulada para ese segmento alcanzó el 28,7%, por encima del nivel general del distrito, que llegó al 26,1%.
La situación cambia considerablemente al incorporar el costo de la vivienda: con un alquiler, el umbral mensual para integrar la clase media superó los $4.200.000.
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Golpe al bolsillo. La inflación en Córdoba trepó al 2,7% en octubre y alcanzó su nivel más alto desde abril
El índice provincial casi duplicó el 1,4% registrado en septiembre. El Gobierno cordobés atribuyó parte de la aceleración a la eliminación de los descuentos por Zona Fría en las facturas de gas y advirtió que el impacto será mayor en noviembre.
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Lectura rápida
¿Cuánto necesitó una familia tipo para no caer en la pobreza en octubre? Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.690.000.
¿Quién informó estos datos? El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
¿Cuál fue el aumento de la Canasta Básica Total en octubre? Registró un aumento del 3,5% respecto de septiembre.
¿Cuánto necesitó una familia tipo en Buenos Aires para ser considerada de clase media? Más de $2.740.206 en octubre, sin incluir el alquiler.
¿Cómo fue la inflación mensual en octubre en Buenos Aires? La inflación mensual porteña fue del 1,9%.