Scaloni confirma que la camiseta 10 de Messi no será usada hasta que sea necesario

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) - Lionel Scaloni comunicó que la camiseta número "10" de la Selección argentina permanecerá sin dueño hasta que no sea estrictamente necesario asignarla. Esta decisión llega tras el emblemático retiro de Lionel Messi del equipo nacional, un acontecimiento que marca el final de una era.

"En este partido no se la vamos a dar a nadie. No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria. Y cuando sea obligatoria ya veremos a quién se la damos", manifestó el director técnico en una conferencia de prensa.

Además, Scaloni indicó que este tema no le genera preocupación, y enfatizó: "No es algo que me preocupe, o que sea especialmente importante. Sí es verdad que el día que decidamos, será para siempre". Este comentario sugiere que el futuro portador de la mítica camiseta podría ser un joven talento que se destaque en el equipo.

El entrenador también dejó entrever que no desean que la camiseta sea utilizada por varios jugadores en un corto período. "No queremos andar dando la 10 a distintos jugadores, eso es un poco la idea. Hay partidos para analizar, para ver y cuando decidamos esperemos que sea el jugador que se la pueda quedar", agregó.

A pesar de no mencionar nombres específicos, Scaloni insinuó que el nuevo portador podría ser un jugador joven, destacando a talentos como Franco Mastantuono (19), Nico Paz (22), Leonel Flores (19) o Gianluca Prestianni (20), quienes se ajustan a este perfil.

Las sensaciones de Scaloni por la ausencia de Messi

El entrenador también se refirió a la ausencia de Lionel Messi, quien dejó la selección después de más de dos décadas. Scaloni reflexionó sobre este cambio significativo: "Es difícil dar una lista sin que él esté, pero bueno, hay que ir acostumbrándose. El hincha también: saber que no va a estar y todo lo que él generaba". Resaltó que, a pesar de este desafío, el fútbol y la selección deben seguir adelante: "Pero el fútbol sigue, Argentina sigue, y nuestro trabajo será intentar llegar a esa manera de jugar cuando él estaba, aunque es difícil".

Finalmente, al ser consultado sobre si había mantenido comunicación con Messi tras su decisión de renovar su contrato con la selección, Scaloni respondió: "No hablé, espero que esté contento de que pueda seguir".