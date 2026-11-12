Pánico en Santa Fe: un toro escapó de un camión y embistió a tres personas

FOTO: Un toro escapó de un camión y embistió a tres personas en Santa Fe.

Un inusual suceso tuvo lugar en Santa Fe este jueves por la tarde, cuando un toro logró escapar de un camión jaula, lo que generó una rápida reacción de los vecinos y un amplio operativo policial en la ciudad. El animal se liberó tras la apertura de la puerta trasera del vehículo, que cedió en inmediaciones de avenida Alem y La Rioja.

Una vez en libertad, el toro se desplazó a gran velocidad por distintas zonas de la ciudad, causando desorden en el tránsito. Testigos grabaron la escena y compartieron videos que mostraron al animal recorriendo calles como Rivadavia, Boulevard Pellegrini y avenida Freyre. En una de las imágenes se puede ver como dos hombres llegan a cruzar la calle justo antes de que el toro pase por ahí.

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De acuerdo con la información proporcionada por la policía, el animal embistió a tres ciclistas en el cruce de Naciones Unidas y Boulevard Pellegrini. Los heridos fueron trasladados al Hospital José María Cullen, donde se confirmó que se encontraban fuera de peligro.

Las autoridades policiales iniciaron una persecución del animal hasta el Parque Garay, donde se implementó un operativo cerrojo con el objetivo de contenerlo y lograr su captura. Finalmente, un baqueano que montaba a caballo logró atrapar al animal en la intersección de Crespo y San José.