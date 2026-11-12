Gendarme condenado por avisar a narcos sobre controles en rutas por las que iba droga a Roldán

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a seis años de prisión para un gendarme que colaboraba con una organización narcocriminal al alertar sobre controles de ruta y brindar información que podía facilitar el traslado de cargamentos de droga. Entre los destinos de la marihuana que transportaba la banda figuraba Roldán, en Santa Fe, una localidad ubicada a pocos kilómetros de Rosario.

El condenado es Lucas Alejandro Llopiz, quien fue encontrado culpable de confabulación en calidad de autor. La decisión del máximo tribunal rechazó la presentación de su defensa por incumplimientos formales y dejó firme la pena que había sido impuesta en agosto de 2023 por el Tribunal Oral Federal de Corrientes y confirmada en mayo de 2024 por la Cámara Federal de Casación Penal.

Según se estableció en la investigación, Llopiz aprovechaba su desempeño en la Sección Antidrogas Ituzaingó de Gendarmería Nacional para mantener tratativas con José Alberto Laurencio, señalado como uno de los principales responsables de la organización. Entre las colaboraciones atribuidas al efectivo figuraba el suministro de información sobre vehículos utilizados en tareas de investigación, un dato que podía permitirle a la banda anticiparse a los movimientos de las fuerzas de seguridad.

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La conexión con Santa Fe aparece en el recorrido que realizaba la droga. De acuerdo con el expediente, la organización ingresaba marihuana desde Paraguay a través de zonas ribereñas del río Paraná, a la altura de Cerro Corá, en Misiones. Desde allí, los cargamentos eran trasladados a depósitos en Posadas y posteriormente distribuidos por vía terrestre hacia distintos puntos del país.

Uno de esos destinos era Roldán, en el departamento San Lorenzo, dentro del área de influencia de Rosario. Los otros puntos identificados en la investigación eran Gualeguaychú, en Entre Ríos, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la droga iba a ser comercializada.

La pesquisa permitió reconstruir parte de la logística utilizada por la organización para mover los cargamentos y reducir las posibilidades de ser detectados. Según la causa, el grupo empleaba vehículos que funcionaban como punteros para advertir sobre controles, móviles sanitarios y transportes con mercadería legal para disimular los traslados de estupefacientes.

El expediente se inició en marzo de 2017, a partir de información aportada por una persona de identidad reservada sobre un procedimiento realizado por Gendarmería en el control fijo Paraje Cuay Grande, sobre el kilómetro 669 de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de Santo Tomé, Corrientes.

En aquel operativo, efectivos del Escuadrón 57 interceptaron un camión Scania con semirremolque en cuyo interior encontraron 4.631 paquetes de marihuana, con un peso total de 3.985,355 kilos. El secuestro de casi cuatro toneladas de droga fue uno de los elementos que permitió avanzar sobre la estructura de tráfico y reconstruir sus conexiones y modalidades de funcionamiento.

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La investigación también puso el foco en la colaboración de un integrante de la propia fuerza encargada de prevenir este tipo de delitos. La información sobre los controles y los vehículos utilizados en las pesquisas podía resultar determinante para que la organización modificara recorridos o evitara procedimientos.

Con la decisión de la Corte Suprema, quedó firme la condena de seis años de prisión contra Llopiz. Para Santa Fe, el caso tiene un dato concreto: Roldán figuraba entre los destinos de una ruta de distribución de marihuana que conectaba el ingreso de droga desde Paraguay con distintos puntos de comercialización del país y que tenía a la región de Rosario dentro de su circuito.