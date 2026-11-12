Estados Unidos gestionó más de 12.000 millones de dólares para Venezuela por crudo

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- Entre enero y septiembre, Estados Unidos logró gestionar más de 12.000 millones de dólares provenientes de la venta de recursos naturales de Venezuela, en su mayoría petróleo. Este proceso se lleva a cabo a través de un sistema de custodia que supervisa y autoriza el uso de estos ingresos por parte del Gobierno interino de Delcy Rodríguez, según un informe del Departamento de Estado que fue divulgado este jueves.

Desde la detención de Nicolás Maduro en Caracas, los ingresos se canalizan mediante una cuenta custodiada por Estados Unidos. De esta manera, el Banco Central de Venezuela (BCV) debe solicitar la liberación de los fondos en nombre del Gobierno interino y justificar el uso que se les dará. La mayor parte de estos recursos se ha destinado a la compra de alimentos y medicinas.

"El informe muestra que el proceso está funcionando. Durante años, una cleptocracia saqueó la riqueza petrolera de Venezuela. Ahora, menos de un año después de la creación de la Cuenta de Custodia de Venezuela, esos ingresos benefician al pueblo venezolano", se indica en el informe del Departamento de Estado, citado por el portal DW y recogido por la Agencia Noticias Argentinas.

El informe, realizado por la auditora KPMG, destaca que los depósitos superaron los 12.260 millones de dólares.

Según el informe, del total de los fondos, se desembolsaron 12.110 millones de dólares (98,7%), mientras que 168,56 millones de dólares permanecían en custodia al 30 de septiembre de 2026 para futuros desembolsos autorizados.

Del monto desembolsado, el 35,75% se destinó a la compra de alimentos y productos de consumo, el 23% a servicios administrativos, el 12,5% a la agricultura, y el 5,68% a la sanidad pública y compra de medicamentos.

El reporte, fechado el 29 de octubre, fue entregado al Congreso de los Estados Unidos.

"Si bien los depósitos de crudo y productos derivados del petróleo representaron la principal fuente de ingresos, la cuenta también recibió depósitos aprobados relacionados con transacciones de oro, minerales y fertilizantes", concluye el texto.