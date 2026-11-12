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Jugó dos mundiales, ganó la Champions y hoy juega en la novena división: "Solo quiero tomar cerveza"

Niklas Süle fue titular en el Borussia Dortmund y en el Bayern Múnich y contó las dificultades que tenía para mantener hábitos sanos.

12/11/2026 | 17:20Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Niklas Süle, de figura en Alemania a la novena división.

FOTO: Niklas Süle, de figura en Alemania a la novena división.

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Niklas Süle, exfigura del fútbol alemán, contó en las últimas horas las dificultades que tuvo para mantener hábitos sanos durante el mejor momento de su carrera en el que llegó a jugar en los equipos más grandes de su país.

El defensor de 31 años, que llegó a disputar dos copas del mundo con la selección germana, juega actualmente en el SV Tiefenbach, un equipo amateur de Alemania que se encuentra en la novena división. En el equipo, Süle no solo jugó de defensor central, sino que también lo hizo de delantero centro e incluso de arquero.

El propio Süle señaló en el último tiempo que se incorporó al SV Tiefenbach para jugar por diversión con sus amigos y alejarse de la presión del negocio del fútbol de élite: "Solo quiero jugar al fútbol y tomar cerveza con mis amigos", dijo el defensor.

Süle jugando en la novena división.

Süle, que jugó tanto en el Borussia Dortmund como en el Bayern Múnich, confesó que mientras era futbolista de élite disfrutaba de tomar "hasta tres cervezas" y comer hamburguesas de una famosa casa de comida rápida "muy a menudo".

El futbolista se retiró del fútbol profesional cuando tenía tan solo treinta años debido a varias lesiones y la posibilidad de sufrir una nueva. El defensor arrastró más de 800 días de baja a lo largo de su carrera y sufrió dos roturas de ligamento cruzado anterior, por lo que al sentir molestias en un partido en abril de este año, el diagnóstico preliminar le hizo temer lo peor y llegó a replantearse su vida, según aseguró.

Süle fue campeón de la Champions League.

A lo largo de su carrera de 13 años, ganó una Champions League (2020) y cinco Bundesligas con el Bayern Múnich, además de ser finalista de la Champions con el Borussia Dortmund en 2024 y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 con la selección de Alemania.

Lectura rápida

¿Quién es Niklas Süle?
Es un exfutbolista alemán que jugó en equipos como el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund.

¿Dónde juega actualmente?
Juega en el SV Tiefenbach, un equipo amateur de Alemania.

¿Por qué se retiró del fútbol profesional?
Se retiró a los 30 años debido a varias lesiones y el riesgo de sufrir más.

¿Qué logró en su carrera?
Ganó una Champions League, cinco Bundesligas y fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

¿Qué hábitos tenía como futbolista de élite?
Confesó que disfrutaba de tomar "hasta tres cervezas" y comer hamburguesas frecuentemente.

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