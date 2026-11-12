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Confirman prisión preventiva a ginecólogo por abuso sexual a una paciente de 20 años

La joven denunció los hechos presuntamente ocurridos en una consulta ginecológica.

12/11/2026 | 16:34Redacción Cadena 3

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Confirman prisión preventiva a ginecólogo por abuso sexual a una paciente de 20 años

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Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- La Justicia ratificó este jueves la prisión preventiva de un ginecólogo señalado por abusar sexualmente de una paciente de 20 años en la ciudad de Córdoba.

El 11 de septiembre, la joven presentó su denuncia sobre los presuntos abusos ocurridos durante una consulta ginecológica. Ese mismo día se llevó a cabo la detención del médico de 58 años, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Bouwer.

El 26 de octubre se dictó la prisión preventiva, la cual se encuentra vigente, y la causa fue calificada como "Abuso sexual con acceso carnal por actos análogos -por introducción de partes del cuerpo-", según lo comunicado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial en su sitio web oficial.

El acusado permanece bajo la supervisión de la Fiscalía de Instrucción que está llevando adelante la investigación.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Un ginecólogo fue acusado de abuso sexual a una paciente de 20 años en Córdoba.

¿Quién realizó la denuncia?
La denuncia fue presentada por la joven afectada el 11 de septiembre.

¿Qué medida tomó la Justicia?
Se confirmó la prisión preventiva del médico, que fue dictada el 26 de octubre.

¿Dónde se encuentra el acusado?
El ginecólogo está detenido en la cárcel de Bouwer.

¿Cuál es la carátula de la causa?
La causa fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal por actos análogos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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