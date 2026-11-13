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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este viernes 13 de noviembre

Este viernes 13 de noviembre, Salta presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 20° y 34°. Se espera cielo parcialmente nublado y condiciones de viento leves.

13/11/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 23°. La sensación térmica se mantiene en 23°, con una humedad del 69%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el norte y la presión atmosférica es de 1014 hPa.

El clima hoy viernes 13 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 20° y una máxima de 34°. Las condiciones de viento serán suaves, con una humedad que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán cambios en las condiciones climáticas. El sábado 14 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 33°, con pronóstico de lluvias intensas. El domingo 15 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 28°, con lluvias ligeras. Para el lunes 16 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 32°, también con lluvias ligeras. El martes 17 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 30°, manteniendo la tendencia de lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 18 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 30°, continuando con el patrón de lluvias ligeras.

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