Ucrania lanza un masivo ataque aéreo con 1.200 drones contra Rusia en medio de negociaciones de paz

KIEV, Ucrania (AP) — Ucrania disparó cerca de 1.200 drones contra objetivos rusos durante la noche en uno de sus mayores ataques aéreos desde la invasión de Moscú hace casi cinco años.

Mientras tanto, los negociadores han elevado el nivel en las conversaciones para poner fin a los combates al incluir en el debate los acuerdos para la seguridad europea que están en vigor desde el fin de la Guerra Fría. Esto ha alarmado a los líderes continentales y ha puesto en duda el futuro papel de la OTAN.

Después de dos días de conversaciones con delegaciones rusas y ucranianas en Abu Dabi esta semana, los enviados de Estados Unidos acudieron en persona a informar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, al Kremlin, y al ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, quien se reunía con líderes de la Unión Europea en Dublín, Irlanda.

Se han programado más contactos mientras los negociadores buscan avances en los esfuerzos de paz, según los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, quien además es yerno del presidente Donald Trump.

Kushner indicó que Rusia ha aceptado incluir a Europa en las próximas conversaciones, después de la prolongada insistencia de Moscú en que los gobiernos del continente eran parte del problema porque apoyaban a Ucrania.

La presencia europea en la mesa permitirá a los negociadores "abordar los acuerdos de seguridad europeos de posguerra en un sentido más amplio, junto con las cuestiones territoriales entre Ucrania y Rusia", escribió Kushner en X.

Mientras los líderes europeos se apresuraban a encontrar un representante para el diálogo, también desconfiaban de las maniobras rusas, así como de los elogios de Trump a Putin y de las duras críticas de la Casa Blanca a Europa.

La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, afirmó el viernes que Europa debe insistir en un alto el fuego antes de llevar las negociaciones más allá, lo contrario de lo que exige Putin.

"Si empezamos a hablar de lo que Rusia está pidiendo respecto a la arquitectura de seguridad, caemos en realidad en las trampas que Rusia nos está tendiendo", manifestó Kallas en Dublín.

El primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden, insistió en que Europa debe tomar su futuro en sus propias manos.

"No podemos permitir que ni los estadounidenses ni los rusos decidan sobre nuestro futuro", sostuvo.

Moscú busca "desmantelar la OTAN y la arquitectura de seguridad europea posterior a la Guerra Fría", señaló el Instituto para el Estudio de la Guerra en una evaluación el jueves por la noche.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reafirmó que Rusia está abierta a contactos con los europeos. "Una vez que entendamos las verdaderas intenciones (de Europa) y su disposición a facilitar el proceso de paz, entonces será posible tomar una decisión sobre mantener un diálogo respecto a un arreglo en Ucrania en un formato ampliado", explicó.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que sus defensas antiaéreas derribaron 1.198 aviones no tripulados ucranianos de largo alcance entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. Se registraron ataques en tres regiones rusas que se cobraron la vida de siete personas —entre ellas un niño de 12 años— e hirieron a 17 más, según las autoridades locales.

La masiva ofensiva ucraniana parecía diseñada para mostrar que Kiev se mantiene firme en la guerra, frente a la insistencia de Moscú de que la victoria rusa es inevitable.

Las fuerzas de Kiev están utilizando drones y robots terrestres para ayudar a repeler al ejército ruso a lo largo del frente, que se extiende por unos 1.200 kilómetros (750 millas) por el este y el sureste del país.

Con sus tropas en gran medida atascadas en el campo de batalla, Moscú ha recurrido a bombardeos estratégicos de zonas civiles para perjudicar a Ucrania.

Por su parte, Rusia disparó 117 drones contra Ucrania durante la noche y mató a al menos dos personas, incluyendo un adolescente de 17 años, informaron las autoridades.

Trece personas, entre las que había cinco menores, resultaron heridas en un ataque ruso contra el sur de Zaporiyia el viernes, según el Servicio Estatal de Emergencias.

Los equipos de rescate liberaron a 14 personas que estaban atrapadas en sus apartamentos. El servicio indicó que se está aclarando el número de víctimas.

El ataque dañó apartamentos y la fachada de dos edificios residenciales de cinco plantas.

La guerra ha matado a cientos de miles de soldados y a miles de civiles, según analistas y organizaciones humanitarias.

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Los periodistas de The Associated Press Sam McNeil en Dublín, Susie Blann en Kiev y Barry Hatton en Lisboa contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.