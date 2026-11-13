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El hijo de Esteban Alvarado terminó detenido: "La banda intentaba mantener su estructura criminal"

Germán Pugnaloni, funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, explicó en Cadena 3 Rosario los alcances de los operativos y las conexiones que se investigan entre los detenidos, el narcotráfico y la barra brava de Rosario Central.

13/11/2026 | 08:39Redacción Cadena 3 Rosario

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Santino Alvarado, hijo de Esteban Alvarado.

FOTO: Santino Alvarado, hijo de Esteban Alvarado.

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    Audio. El hijo de Esteban Alvarado terminó detenido: "La banda intentaba mantener su estructura criminal"

    Cadena 3 Rosario

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La detención de Santino Alvarado, hijo del condenado jefe narco Esteban Alvarado, abrió una nueva etapa en la investigación sobre la continuidad de la estructura criminal. El joven fue arrestado en la zona de Funes junto a otras personas, en el marco de una causa que involucra a la Justicia federal y provincial. Germán Pugnaloni, director nacional de Relacionamiento con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, explicó los alcances del operativo y las líneas de investigación.

“Es un desmembramiento de la banda del padre, sin lugar a dudas”, afirmó Pugnaloni en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario. Según explicó, la investigación tiene su origen en las actividades ilícitas de Esteban Alvarado y en los intentos de mantener activa su organización criminal desde la cárcel y en el territorio. También recordó el intento de fuga del jefe narco de la cárcel de Ezeiza, en marzo de 2023.

El funcionario señaló que en la causa trabajan de manera conjunta fiscalías federales, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), la Procelac y el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Sobre los elementos secuestrados, mencionó drogas, armas de guerra, municiones, granadas y vehículos. “Hay delitos varios que responden a distintas jurisdicciones”, indicó, y agregó que se investigan posibles maniobras de asociación ilícita, tráfico de estupefacientes y circulación irregular de aeronaves.

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Los vínculos con la barra de Rosario Central

Consultado sobre el rol de Santino Alvarado en la barra brava de Rosario Central, Pugnaloni sostuvo que existen elementos que lo relacionan con personas vinculadas a esa organización. “Hay evidencia que vincula a Santino con parte de la organización de la barra brava de Rosario Central o de personas que fueron detenidas en el marco de esa organización”, afirmó.

En cuanto a las versiones sobre una posible ruptura entre los Alvarado y otros grupos criminales, el funcionario evitó confirmar esa hipótesis. “Yo no puedo ni afirmar ni descartar esa información, que está siendo motivo de investigación”, respondió. Y agregó: “El punto de conexión o de vinculación entre bandas, o de enfrentamiento entre las mismas, va a surgir del devenir de las investigaciones”.

El abogado Tavella y los controles en las cárceles

Otro de los aspectos abordados fue la detención del abogado penalista Claudio Tavella, investigado por presuntamente haber excedido su función profesional y actuar como nexo entre la cárcel y la organización criminal. Pugnaloni consideró que el caso vuelve a poner en discusión los controles sobre las comunicaciones de personas detenidas de alto perfil. “Cuando tienen una mínima posibilidad de vía de comunicación con el exterior, pasan cosas: ordenan la continuidad del plan criminal, ordenan homicidios”, advirtió.

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El funcionario aclaró que no se trata de generalizar sobre el trabajo de los abogados, pero sostuvo que las medidas de control penitenciario tienen un fundamento. “Esto no es un capricho, no es una medida extrema que se toma para vulnerar derechos humanos ni para impedir el ejercicio de la labor profesional de los abogados”, expresó. También planteó que los colegios profesionales deberán analizar qué medidas corresponden ante situaciones de este tipo.

Finalmente, Pugnaloni destacó el trabajo coordinado entre las fuerzas federales y la provincia de Santa Fe en el marco del Plan Bandera. “Esto demuestra que no se afloja y que se refuerza cada vez más ese vínculo”, sostuvo. Además, señaló que la investigación continúa y que serán los fiscales quienes determinen las responsabilidades penales de los detenidos y las conexiones entre las distintas actividades ilícitas bajo análisis.

Entrevista de Hernán Funes.

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