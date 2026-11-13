En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este viernes 13 de noviembre

Este viernes 13 de noviembre, Santa Fe presentará temperaturas que oscilarán entre 25° y 34°. Se espera un día mayormente soleado, con alta humedad y viento leve del este.

13/11/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre

FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con un clear sky, con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica es de 26°, con una humedad del 73%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy viernes 13 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 25° y una máxima que alcanzará los 34°. Las condiciones del día se caracterizarán por un cielo mayormente despejado, con un leve aumento en la sensación térmica debido a la humedad presente. El viento se mantendrá en calma, lo que podría hacer que la jornada se sienta más cálida.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Santa Fe es el siguiente:

Sábado 14 de noviembre: mínima 22°, máxima 28°, con probabilidad de light rain.

Domingo 15 de noviembre: mínima 19°, máxima 31°, cielo con few clouds.

Lunes 16 de noviembre: mínima 22°, máxima 32°, con overcast clouds.

Martes 17 de noviembre: mínima 18°, máxima 29°, con moderate rain.

Miércoles 18 de noviembre: mínima 18°, máxima 31°, cielo con few clouds.

Lectura rápida

¿Cuál es la temperatura actual en Santa Fe?
La temperatura actual es de 25°.

¿Qué se espera para hoy viernes 13 de noviembre?
Se espera una temperatura mínima de 25° y una máxima de 34° con cielo despejado.

¿Cómo está el clima en este momento?
El cielo está despejado, con una humedad del 73% y viento leve del este.

¿Qué pronóstico hay para mañana?
Para mañana, se espera una mínima de 22° y una máxima de 28° con posibilidad de lluvia ligera.

¿Cómo estará el clima el domingo?
El domingo se prevé una mínima de 19° y una máxima de 31° con pocas nubes.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf