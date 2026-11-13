Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este viernes 13 de noviembre
Este viernes 13 de noviembre, Santa Fe presentará temperaturas que oscilarán entre 25° y 34°. Se espera un día mayormente soleado, con alta humedad y viento leve del este.
FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.
Ahora
En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con un clear sky, con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica es de 26°, con una humedad del 73%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1012 hPa.
El clima hoy viernes 13 de noviembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 25° y una máxima que alcanzará los 34°. Las condiciones del día se caracterizarán por un cielo mayormente despejado, con un leve aumento en la sensación térmica debido a la humedad presente. El viento se mantendrá en calma, lo que podría hacer que la jornada se sienta más cálida.
Pronóstico extendido
El pronóstico para los próximos días en Santa Fe es el siguiente:
Sábado 14 de noviembre: mínima 22°, máxima 28°, con probabilidad de light rain.
Domingo 15 de noviembre: mínima 19°, máxima 31°, cielo con few clouds.
Lunes 16 de noviembre: mínima 22°, máxima 32°, con overcast clouds.
Martes 17 de noviembre: mínima 18°, máxima 29°, con moderate rain.
Miércoles 18 de noviembre: mínima 18°, máxima 31°, cielo con few clouds.
Lectura rápida
¿Cuál es la temperatura actual en Santa Fe?
La temperatura actual es de 25°.
¿Qué se espera para hoy viernes 13 de noviembre?
Se espera una temperatura mínima de 25° y una máxima de 34° con cielo despejado.
¿Cómo está el clima en este momento?
El cielo está despejado, con una humedad del 73% y viento leve del este.
¿Qué pronóstico hay para mañana?
Para mañana, se espera una mínima de 22° y una máxima de 28° con posibilidad de lluvia ligera.
¿Cómo estará el clima el domingo?
El domingo se prevé una mínima de 19° y una máxima de 31° con pocas nubes.