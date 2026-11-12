Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 12 de noviembre

En la tarde de este jueves 12 de noviembre de 2026, las cotizaciones del dólar en Argentina han mostrado ligeras variaciones, reflejando las tensiones económicas y las políticas monetarias vigentes en el país. El precio del dólar oficial se establece en 1.570 pesos para la venta y 1.520 pesos para la compra, según los datos más recientes. Este tipo de cambio es el que se utiliza para operaciones oficiales y controladas por el estado.

Por otro lado, el dólar blue, que es el tipo de cambio informal, se cotiza en 1.565 pesos para la venta, con una cotización de compra de 1.545 pesos. Esta diferencia entre el dólar oficial y el blue refleja la desconfianza de los argentinos en la moneda local, lo que ha llevado a muchos a recurrir al mercado paralelo para proteger sus ahorros.

Además de estas cotizaciones, existen otros tipos de cambio relevantes en el mercado. El dólar mayorista, utilizado para transacciones entre bancos y grandes empresas, se encuentra en 1.544 pesos para la venta y 1.535 pesos para la compra. Otro tipo importante es el dólar contado con liquidación (CCL), que se cotiza en 1.667,1 pesos para la venta y 1.666,4 pesos para la compra. Estos índices reflejan el valor de la divisa en el contexto de transacciones más complejas y menos reguladas.

El dólar cripto, versión que aparece en el ámbito de las criptomonedas, asciende a 1.666,47 pesos para la venta y 1.662,68 pesos para la compra, indicando que las nuevas tecnologías también impactan en la forma en que se valúan las divisas en el país.

Finalmente, muchos argentinos que planean usar sus tarjetas internacionales deben tener en cuenta el tipo de cambio relacionado, que se sitúa en 2.041 pesos para la venta y 1.976 pesos para la compra, sumando un porcentaje adicional que se agrega al dólar oficial.

La variabilidad en las cotizaciones del dólar puede tener un impacto significativo en la economía diaria de los ciudadanos. Los precios de productos importados, los viajes al exterior y la posibilidad de ahorrar se ven directamente afectados por estos valores, que reflejan la situación económica del país y la confianza del mercado en la estabilidad del peso argentino. Junto a ello, factores como la inflación, las políticas fiscales y el contexto internacional también influyen en estas cotizaciones.