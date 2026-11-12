Condenan a otra asociación ilícita que robaba autos mientras los dueños dormían

Por Juan Federico

Para los principales engranajes de los “portoneros”, no hubo escapatoria. Tras analizar las pruebas que la investigación liderada por el fiscal Juan Pablo Klinger había reunido en contra de ellos, tres de los 11 acusados terminaron por confesar todo y acordar un juicio abreviado.

El modus operandi de esta banda había sido audaz: mientras los propietarios dormían, ellos aprovechaban para ingresar con sigilo en los garajes de esos domicilios y en sólo un puñado de segundos, se llevaban los vehículos que encontraban estacionados. Se trató de un impresionante raid delictivo de al menos siete golpes delictivos que se desarrolló de manera casi frenética durante poco más de sólo un mes, a mediados del año pasado.

Según el expediente, los miembros de la banda (11 jóvenes de entre 20 y 29 años) realizaban desde inteligencia previa en barrios residenciales hasta robos domiciliarios en ausencia de moradores, arrebatos en la vía pública, adulteración de patentes y la posterior reventa de lo robado.

De esta manera, ejecutaron diferentes golpes en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, como Villa Cabrera, Villa Adela, Villa Azalais, Parque Chacabuco, Poeta Lugones y Tranviario.

Por lo general, entre las 3 y las 4.30 de la madrugada, los delincuentes, que se movilizaban en vehículos de apoyo (como un VW Fox, un Fiat Línea o un Ford Focus), llegaban hasta los domicilios que ya habían “marcado” previamente.

Mientras un cómplice esperaba con el motor en marcha, otros miembros descendían, forzaban los sistemas de apertura de los portones automáticos y accedían a los garajes de las viviendas. Una vez adentro, se apoderaban de vehículos que las víctimas dejaban estacionados sin medidas de seguridad y con sus llaves puestas, como suele ocurrir en la mayoría de los domicilios.

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Ahora, en un juicio abreviado celebrado en el Juzgado de Control N° 3 de la ciudad de Córdoba, a cargo del juez Pablo Agustín Cafferata, fueron condenados los principales miembros de esta asociación ilícita.

Alexander Joaquín Britos (22) fue condenado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión como coautor de asociación ilícita (en calidad de miembro) y partícipe necesario de robo en lugar poblado y en banda reiterado (tres hechos). Asimismo, se ordenó el decomiso a favor del Estado provincial del auto Fiat Línea utilizado para perpetrar los ilícitos.

Fabricio David Carrizo Olariaga (21), en tanto, recibió una pena de cinco años y dos meses de prisión por asociación ilícita, robo calificado, violación de domicilio y daño. Como ya contaba con antecedentes, el juez le revocó la libertad condicional otorgada previamente por un Juzgado de Ejecución Penal y unificó sus condenas en una pena única de siete años de prisión efectiva bajo declaración de reincidencia.

Y Said Alexis Juárez (20) fue sentenciado a tres años de prisión de ejecución efectiva tras ser encontrado coautor del delito de asociación ilícita en calidad de miembro.

Se trató de una ingeniería investigativa que involucró a los comisionados de la Policía, a la Brigada de la unidad judicial y a Sustracción de Automotores: para rastrear a la banda, los sabuesos desplegaron un inmenso mapa en el que fueron anotando cuadra por cuadra los recorridos que hacían los delincuentes una vez que se llevaban los vehículos.

Para ello, fue fundamental un paciente trabajo con los domos, a lo que fueron agregando imágenes obtenidas de cámaras privadas.

En paralelo, otros pesquisas se abocaron a lo que se denomina “ciberpatrullaje”: una vez que identificaron a los primeros sospechosos, comenzaron a escarbar en las redes sociales para buscar contactos con otros implicados.

El resto de la nómina de imputados que deberán ir a juicio la completan Alan Marcelo Nahuel Castro, Roberto Miguel Ceballos, Gonzalo Eduardo Gómez Lencina, Paulo Facundo Luna, Isaías Josué González, José Emiliano Luna, Benjamín Ismael Gómez y Joel Agustín Sivilotti.

Este último terminó detenido de manera insólita: fue capturado cuando intentó ingresar a la cancha de Belgrano, para ver un partido de fútbol, y dio su propio DNI al programa nacional de “Tribuna Segura”, apostado en los accesos del estadio.