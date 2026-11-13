Botica de limericks: humor y poesía en versos breves

En el corazón de Rosario, una mujer se encuentra atrapada en un enredo amoroso que se convierte en el punto de partida de un limerick. "Había una mujer en Rosario, con un novio bastante otario..." Así comienza uno de los versos que dan vida a "Botica de limericks", una obra que no solo juega con la rima, sino que también invita a explorar recuerdos y sensaciones del autor.

Los limericks, esos pequeños poemas de cinco versos con una estructura AABBA, son el vehículo perfecto para el humor y la ironía. En este libro, cada limerick se convierte en un disparador de reflexiones y anécdotas, creando un espacio donde el lector puede disfrutar de la agilidad del lenguaje y la creatividad del autor. La obra se presenta como una colección que, a través de su formato ligero y divertido, logra captar la atención de aquellos que buscan una lectura amena y entretenida.

Publicada por AUTOR-EDITOR en 2026, "Botica de limericks" se adentra en el género de la poesía con un enfoque contemporáneo. La relevancia de este libro radica en su capacidad para conectar con el lector a través de la risa y la reflexión, un recurso que se vuelve cada vez más necesario en tiempos donde la seriedad parece predominar. La obra, con sus 36 páginas, se convierte en un refugio literario que invita a jugar con las palabras y a disfrutar de la simplicidad de la rima.

La obra de Botica de limericks es un recordatorio de que la poesía no tiene que ser siempre seria o profunda; puede ser también un juego, un momento de diversión y creatividad. En un mundo que a menudo se toma demasiado en serio, este libro ofrece una bocanada de aire fresco y una invitación a reírse de las situaciones cotidianas. Así, cada limerick se convierte en una pequeña joya que, a través de su humor, logra resonar en la experiencia humana.

Ficha del libro: