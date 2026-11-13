Noche de los Museos en Córdoba: grilla completa, circuitos y actividades gratuitas

Este viernes 13 de noviembre, Córdoba vivirá una nueva edición de la Noche de los Museos, la tradicional jornada cultural organizada por la Agencia Córdoba Cultura que invita a recorrer de manera gratuita decenas de espacios en la capital y en distintas localidades del interior provincial.

Entre las 20:00 y la 01:00, el público podrá disfrutar de una grilla multidisciplinaria que incluye recorridos teatralizados, observación astronómica, talleres interactivos, muestras artísticas, coros y música en vivo para todas las edades.

Circuito Centro

Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte (Rosario de Santa Fe 218): De 20 a 1, "Museo Misterioso: Historias para entrar con miedo al museo" transformará la casona colonial con teatro, efectos especiales y leyendas cordobesas.

Teatro Real (San Jerónimo 66): De 20 a 22:30, "Recorrido Real: Viernes 13 y los fantasmas del Teatro" ofrecerá visitas guiadas cada 30 minutos con intervenciones artísticas sorpresa.

Museo del Cuarteto (Colón y Rivera Indarte): De 20 a 1, "Un museo, muchas voces" reunirá al proyecto escolar "Cuarteteritos" (Laborde) junto a los coros Queerfonía Coral y Vorágine.

Espacio Cultural Museo de las Mujeres (Rivera Indarte 55): Desde las 17 con conferencias, coros (Domingo Zipoli a las 19 y de la Legislatura a las 21:15), teatro a las 19:30 y música de Collegium a las 20.

Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375): A las 18, la propuesta multidisciplinaria "Artnestesia" y a las 19:30 música andina con Patricia Assef y exhibición de libros excepcionales.

Lotería de Córdoba (27 de Abril 185): De 20 a 1, la Casa Central abrirá su edificio histórico (inaugurado en 1929) con visitas teatralizadas bajo la consigna "Un viaje por el pasado, el presente y el futuro", música en vivo y actividades sobre sustentabilidad.

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Circuito Nodo Lugones

Museo Provincial de Ciencias Naturales (Av. Poeta Lugones 395): De 20 a 1, "Una Noche de otro Planeta" ofrecerá proyecciones lumínicas, sonido biodinámico y observación de la Luna con telescopios.

Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401): A las 20 se realizará "VIVA LA BATA" (encuentro masivo de bateristas en simultáneo), seguido por clases abiertas de tango (22:00) y salsa (23:00).

Museo Emilio Caraffa (Av. Poeta Lugones 411): Desde las 20, el encuentro participativo de bordado "BASTA" y recorridos por las nuevas muestras de Semilla Buciarelli, Karola Margara y Alejandro Barbeito.

Archivo Histórico Provincial (Av. Poeta Lugones 401): Desde las 20, taller familiar de khipu inca junto al Consulado del Perú, muestras sobre el Cura Brochero y actividades lúdicas para infancias a las 21.

Circuito Plaza España y Parque del Chateau

Museo Evita Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511): A las 20, exhibición de autos antiguos en el parque y a las 21 un flashmob musical sorpresa.

Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi (Av. Hipólito Yrigoyen 622): De 20 a 1, visitas guiadas con fotógrafos, impresión xilográfica en vivo en la calle (de 21:30 a 00:30) y dispositivos ópticos antiguos.

Paseo del Buen Pastor (Av. Hipólito Yrigoyen 325): Aguas Danzantes de 20 a 00, esculturas en metal de Luis Bernardi en la Capilla y performance de joyería contemporánea.

Salón de los Gobernadores (Parque de las Tejas): Desde las 21:30, juegos tradicionales y música bajo las estrellas con la DJ Euge Bril.

Centro de Arte Contemporáneo Chateau Antonio Seguí (Parque del Chateau): A las 20, la experiencia inmersiva y sonora "Bestial: descubrí qué animal llevas dentro".

Actividades en el interior provincial

La programación se extenderá a distintos puntos del territorio cordobés con propuestas locales:

Unquillo (Centro Quirino Cristiani): Desde las 19, cine de animación stop motion, teatro Lambe Lambe en miniatura, música afrolatina y la llegada del Museo Rodante con obras de Carlos Alonso y Fernando Fader.

Río Cuarto (Casa de la Cultura): Desde las 19, muestras visuales, intervenciones teatrales y música en vivo con clásicos de los 70, 80, 90 y 2000.

Colonia Caroya (Estancia Jesuítica): A las 20:30, narraciones de leyendas locales ("El duende de Caroya"), búsqueda del tesoro y feria de emprendedores.

Villa de María de Río Seco (Casa Museo Leopoldo Lugones): A las 20, lecturas de Romances del Río Seco, recorridos cada media hora y talleres de escritura con pluma y tinta.

Río Segundo (Museo Aníbal Montes): De 20 a 1, espectáculos de danza folklórica, tango, teatro y Banda Municipal.

Cerro Colorado (Museo Arqueológico): A las 21, "Puentes de luz" proyectará hologramas de figuras rupestres tanto en sala como en aleros naturales.