El candidato perfecto: un thriller psicológico que explora la ambición y el peligro oculto

Álvaro, un joven profesor universitario de Psicología, lleva una vida aparentemente normal, pero oculta un oscuro secreto: es un psicópata. Su entorno, incluidos los jóvenes que intenta ayudar en un centro de menores y su novia Eva, una periodista desencantada, no tienen idea de su verdadera naturaleza. Sin embargo, la situación se complica cuando su jefe es encontrado muerto y él mismo sufre un accidente que lo deja al borde de la muerte. Este giro inesperado obliga a Eva a cuestionar todo lo que creía saber sobre su pareja.

En medio de una relación que se desmorona y un trabajo que la desagrada, Eva recibe una oferta que cambiará su vida: cubrir la campaña electoral de Mario Monleón, un carismático candidato que promete revolucionar el panorama político. A medida que el país se deja seducir por su discurso, Eva se adentra en un mundo de ambiciones desmedidas, violencia y manipulación, donde las apariencias engañan y el verdadero peligro puede estar más cerca de lo que imagina.

La novela, publicada por HARPERCOLLINS en 2026, se inscribe dentro del género de la novela negra, combinando elementos de intriga y terror. La obra invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la moralidad en un contexto donde la política y la ambición personal se entrelazan. La narrativa de Álvaro y Eva no solo entretiene, sino que también plantea preguntas sobre la confianza y la manipulación en las relaciones interpersonales.

En un momento en que la política se encuentra en el centro del debate público, esta novela se convierte en un espejo de las tensiones actuales, recordándonos que el verdadero peligro no siempre se encuentra en lo que es evidente. La historia de El candidato perfecto es un recordatorio de que, a veces, los monstruos pueden estar más cerca de lo que pensamos.

**Ficha del libro**

**Género:** Novela negra, intriga, terror

**Editorial:** HARPERCOLLINS

**Año de edición:** 2026

**ISBN:** 9788410647565

**ISBN digital:** 9788410647572

**Idioma:** Español

**Nº de páginas:** 432