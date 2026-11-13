Culminó el paro de camioneros en Chile que afectó las principales carreteras del país

Buenos Aires, 13 noviembre (NA-Xinhua) — El sindicato de camioneros en Chile ha finalizado un paro que interrumpió el tráfico en las principales carreteras del país, logrando un pacto con el Gobierno tras manifestarse contra el aumento de los precios de los combustibles, lo cual ha impactado significativamente en el costo de vida de la nación austral.

Las movilizaciones, que comenzaron el martes, afectaron a 11 de las 16 regiones chilenas, con bloqueos de rutas organizados por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte (CTFN) y la Confederación de Dueños de Camiones de la zona Centro-Sur.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, expresó que "derecho a manifestarse, sí; derecho a bloquear carreteras, no", en referencia a los cortes de rutas, según reportó la Agencia Noticias Argentinas. En respuesta, el representante del CTFN, Cristián Sandoval, comentó que "decir eso es prenderle fuego al pasto que ya está seco (…) nosotros no estamos obligando a nadie; estamos movilizados porque no podemos seguir operando", ante la posibilidad de que el Gobierno aplique la Ley de Seguridad del Estado para despejar las rutas.

Para mitigar esta situación, el Gobierno chileno presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que tiene como objetivo congelar el precio del combustible hasta febrero de 2027, buscando controlar el aumento de hasta 38 pesos chilenos por litro que se implementó desde el 12 de noviembre, con un costo fiscal estimado en 550 millones de dólares.

"Estas medidas no buscan desconocer la evolución de los precios internacionales ni establecer una desvinculación permanente entre estos y los precios internos. Por el contrario, persiguen contener temporalmente los efectos extraordinarios de un ‘shock’ externo, aprovechando responsablemente el espacio fiscal generado por los esfuerzos de consolidación realizados durante el presente año", se detalla en la iniciativa.

El corte de las rutas coincidió con el inicio de la temporada de exportación frutal en Chile, el principal exportador de cerezas a nivel mundial, entre otras frutas. Víctor Catán, presidente de la Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta), advirtió que "el paro de los camioneros está generando graves afectaciones en la fruticultura chilena".

"En específico en la cereza, fruta que está cosechada o que está siendo cosechada, no puede salir de los campos hacia los centros de proceso o frigoríficos, con un daño muy elevado. Cosechas que también se están paralizando, o fruta que ya está procesada, que está en los frigoríficos, no puede ser destinada a los puertos para ser cargada y enviada a los centros de venta, específicamente a China", lamentó Catán.

Durante la tarde de este día, el biministro Claudio Alvarado anunció que se alcanzó un acuerdo con los gremios camioneros movilizados y, además del proyecto de ley, se extenderán beneficios tributarios para el transporte de carga. "Hemos acordado, adicionalmente a revertir las alzas señaladas, disminuir el precio del diésel de manera adicional en 100 pesos más, en atención al alza significativa que ha sufrido este combustible en los últimos meses", indicó la autoridad.

Desde marzo hasta la fecha, el diésel ha aumentado más de un 70%, lo que se traduce en un incremento de casi 675 pesos por litro (0,72 dólares), mientras que las gasolinas han visto un alza de alrededor del 34%, resultando en un encarecimiento de aproximadamente 420 pesos (0,45 dólares). Este aumento en los precios de los combustibles se disparó a finales de marzo, influenciado por la guerra en Medio Oriente y la modificación del sistema de estabilización del petróleo en el país sudamericano debido a la "situación fiscal deteriorada", según argumentó el Gobierno en ese momento.

El Gobierno chileno suspendió el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que había sido creado en 2014 para suavizar las variaciones bruscas en los precios internos de las bencinas ante los cambios en el mercado internacional.