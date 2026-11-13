FOTO: El Congreso celebra 120 años del Palacio Legislativo en la Noche de los Museos

Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) -- El Congreso de la Nación conmemora sus 120 años en el marco de La Noche de los Museos de la Ciudad de Buenos Aires, que se llevará a cabo este sábado 14 de noviembre desde las 19:00 hasta las 02:00 horas.

Para esta ocasión, se ha diseñado una programación especial en honor a los 120 años de la inauguración del Palacio Legislativo, que tuvo lugar el 12 de mayo de 1906. Uno de los principales atractivos será la exhibición pública del plano original del Palacio Legislativo, proporcionado por el CeDIAP, y que podrá ser apreciado en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados.

En el mismo espacio, el Museo Legislativo presentará una propuesta visual que recorrerá la historia parlamentaria, destacando curiosidades y detalles poco conocidos. Asimismo, la Dirección de Información Parlamentaria exhibirá documentos históricos relacionados con eventos significativos en la historia parlamentaria argentina.

En el Hall de Presidencia de la Cámara de Diputados, se proyectará "Mi célula madre", una representación digital que fusiona arte, ciencia y tecnología mediante figuras únicas, conectando el pasado con el futuro.

Este año, otra de las novedades será la apertura al público de la Sala de Lectura Oficial de la Biblioteca del Congreso de la Nación, situada en el primer piso del Palacio Legislativo, que se incluirá en los recorridos del evento.

En el emblemático Salón de los Pasos Perdidos, la Dirección de Obras y Mantenimiento de la Cámara de Diputados mostrará objetos y bienes culturales originales que se han preservado desde la construcción del Palacio.

La propuesta se complementará con contenidos audiovisuales que celebran sus 120 años, incluyendo la proyección de un registro fílmico original que documenta la llegada del entonces presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta, al acto inaugural del edificio.

En el recinto de la Cámara de Diputados, se proyectarán imágenes relacionadas con la historia del Palacio del Congreso de la Nación. En el Salón Blanco, la Imprenta del Congreso exhibirá sus máquinas de impresión, donde los visitantes podrán conocer parte de su funcionamiento y recibir un señalador con código QR y sello en relieve como recuerdo.

En el sector del Senado de la Nación, el público tendrá la oportunidad de recorrer sus distintos salones y apreciar la riqueza arquitectónica del Palacio, mientras que la Banda Sinfónica de Gendarmería Nacional ofrecerá breves conciertos cada media hora. El Edificio Del Molino también será un espacio muy concurrido por los visitantes.

Allí, el público podrá disfrutar de una programación artística que incluirá tango, música en vivo y danza, con presentaciones de bandoneón, piano, guitarra y voz, así como conjuntos de cuerdas y espectáculos de baile.

Las actividades se llevarán a cabo en el salón principal y la confitería, y la programación completa estará disponible en la cuenta oficial de Instagram del Edificio Del Molino.

Finalmente, la Biblioteca del Congreso de la Nación ofrecerá actividades para todas las edades, incluyendo postas de lectura, una kermés literaria, juegos y propuestas participativas en su radio y sala de streaming.

También habrá visitas a los depósitos bibliográficos, demostraciones de conservación y digitalización documental, muestras y experiencias interactivas, así como espectáculos musicales en vivo. La programación completa se podrá consultar en la cuenta oficial de Instagram de la BCN. A través de esta edición especial de La Noche de los Museos, el Congreso de la Nación invita a la ciudadanía a descubrir su patrimonio y recorrer los espacios de un edificio que, desde hace 120 años, forma parte de la historia institucional, política y cultural de la Argentina.