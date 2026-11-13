FOTO: Detienen a dos sospechosos por ayudar a la fuga del terrorista italiano Bertulazzi

Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) – Un hombre y una mujer fueron arrestados en las últimas horas, bajo sospecha de haber facilitado la fuga de Leonardo Bertulazzi, el terrorista italiano que se encuentra prófugo tras quitarse la tobillera electrónica y saltar desde un quinto piso con un arnés.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, este jueves fueron detenidos dos extranjeros en el marco de la investigación sobre la inusual fuga del ex miembro de las Brigadas Rojas italianas.

Los detenidos, según se indicó, forman parte de un grupo de mensajería que incluye a otras 17 personas, entre ellas Bertulazzi.

Durante los operativos de detención se incautaron diversos elementos relevantes para la investigación, los cuales serán analizados por los expertos.

El terrorista italiano se encuentra en la clandestinidad desde el martes 10 de noviembre, cuando se deshizo de su tobillera electrónica, la colocó sobre carne de cerdo para simular condiciones de temperatura y humedad, y luego saltó desde un quinto piso con un arnés de alpinista.

Una cámara de seguridad registró el momento preciso en el que se lanzó desde su departamento, situado en la calle Defensa al 600, en el barrio de San Telmo.

Actualmente, la búsqueda de Bertulazzi se lleva a cabo en un clima de hermetismo, y el Ministerio de Seguridad Nacional ha ofrecido una recompensa de $20 millones para quien brinde información sobre su paradero.

Agencia NA