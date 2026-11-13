Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 13 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán muestra nubes dispersas, con una temperatura actual de 26° y una sensación térmica que se mantiene en 26°. La humedad es del 73%, lo que genera un ambiente algo bochornoso. La visibilidad es de 6000 m y el viento sopla a 2 m/s desde el este.

El clima hoy viernes 13 de noviembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 25° y una máxima que alcanzará los 41°. Las condiciones climáticas se caracterizarán por un cielo mayormente despejado, aunque con algunas nubes dispersas. La humedad del 73% y la presión atmosférica de 1010 hPa contribuirán a un día caluroso. El viento, aunque leve, podría ofrecer algo de alivio a las altas temperaturas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con temperaturas variadas. El sábado 14 de noviembre, se espera una mínima de 21° y una máxima de 34°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 15, la mínima será de 21° y la máxima de 36°, también con lluvias ligeras. Para el lunes 16, se anticipa una mínima de 22° y una máxima de 38°, manteniendo la tendencia de lluvias. El martes 17, las temperaturas oscilarán entre 21° y 24°, con lluvias ligeras, y el miércoles 18, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 22°, continuando con la misma dinámica de precipitaciones.