Italia impone una multa de 900 millones de dólares a Meta por acceso ilegal a fotos y videos

Buenos Aires, 14 noviembre (NA) — La Autoridad de Protección de Datos de Italia ha impuesto una sanción a Meta por un total de 805 millones de euros, equivalentes a aproximadamente 887 millones de dólares, debido al acceso irregular a imágenes y videos almacenados en dispositivos Android de los usuarios.

La decisión fue comunicada recientemente por el organismo regulador, conocido como el Garante, y se enfoca en la funcionalidad de Facebook denominada "Obtener sugerencias de la galería mientras navegas por Facebook", que ha estado activa desde 2023.

La investigación reveló que la aplicación accedía a las galerías personales de cerca de 20 millones de usuarios en Italia, utilizando un permiso genérico y predeterminado que no aclaraba adecuadamente que los archivos multimedia serían analizados para hacer sugerencias de publicaciones.

El organismo italiano concluyó que Meta violó las normativas de protección de datos al no obtener un consentimiento explícito, informado y específico para este propósito.

Además de la multa económica, que representa alrededor del 0,47% de los ingresos globales de la compañía, la resolución establece un plazo de 60 días para que la empresa desactive esta función predeterminada y exija una autorización independiente a los usuarios antes de acceder a los contenidos de sus dispositivos.

Asimismo, el regulador europeo ha dejado la posibilidad abierta a nuevas investigaciones sobre herramientas recientes de procesamiento de galerías basadas en la nube, lo que podría intensificar el control normativo sobre las prácticas de recolección de datos de grandes empresas tecnológicas.