La UE exige a Israel reabrir cruces en Gaza y facilitar la ayuda humanitaria urgente

Buenos Aires, 14 noviembre (NA/Xinhua) -- La Unión Europea (UE) hizo un llamado el día de hoy a Israel para que reabra todos los cruces fronterizos que conectan con Gaza. Este pedido busca garantizar el acceso inmediato y sin restricciones a la asistencia humanitaria y facilitar la recuperación a gran escala en la región.

En un comunicado emitido por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), la UE expresó su seria preocupación por la devastadora crisis humanitaria en Gaza. Se mencionó que las recientes inundaciones y las duras condiciones invernales han intensificado la crisis, afectando aún más las ya precarias condiciones de vida de la población, lo que ha incrementado la inseguridad y el sufrimiento.

El comunicado subraya que, un año después de la declaración del alto el fuego, continúan los ataques militares y la escasez de productos básicos. Esta situación ha llevado a que los habitantes de Gaza enfrenten condiciones de vida inaceptables y carentes de dignidad.

La UE instó a Israel a colaborar con las Naciones Unidas y sus agencias, así como con organizaciones humanitarias y no gubernamentales, instándoles a cumplir con todas sus obligaciones bajo el derecho internacional, lo que incluye el respeto por el derecho humanitario y los derechos humanos.

El bloque también destacó la necesidad de observar el derecho internacional en todo momento, haciendo hincapié en la protección de los civiles y la infraestructura civil, así como del personal y las instalaciones médicas. En este sentido, se calificó el ataque aéreo reciente contra el Hospital Nasser como "profundamente alarmante".

Reiterando su apoyo a la solución de dos Estados, la UE llamó a todos los actores a implementar sin demora las disposiciones de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto incluye el desarme de Hamas y otros grupos armados, la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza, y el establecimiento de una transición civil en la región.

El comunicado también destacó que Hamas no debe tener un papel en la futura gobernanza de Gaza.

El 7 de noviembre, las autoridades de Defensa Civil de Gaza declararon el estado de emergencia máxima tras una tormenta que inundó aproximadamente 70.000 tiendas de campaña que albergaban a palestinos desplazados, desbordando los servicios de rescate.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, alrededor de 1,4 millones de palestinos, que representa el 65 por ciento de la población de Gaza, se encuentran viviendo en tiendas de campaña o refugios improvisados. Se advirtió que los recursos de refugios humanitarios en Gaza están casi agotados, mientras que más de 150.000 tiendas de campaña se encuentran fuera del territorio, esperando su ingreso. Sin embargo, Israel sostiene que restringe ciertos materiales por temor a que puedan ser utilizados por Hamas con fines militares.

Agencia NA-Xinhua