Godoy Cruz y Tristán Suárez buscan el ascenso a Primera en la Súper Final de la Primera Nacional

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) - Godoy Cruz y Tristán Suárez se enfrentarán este domingo a las 17:00 en el estadio "Gigante de Alberdi", ubicado en Córdoba, por la súper final de la Primera Nacional, en busca del anhelado ascenso a la Primera División del fútbol argentino. La transmisión del encuentro estará disponible a través de la plataforma de streaming LFP Play.

La terna arbitral estará liderada por Nicolás Ramírez, acompañado por Pablo González y Eric Grunmann como asistentes, mientras que Álvaro Carranza se desempeñará como cuarto árbitro. El VAR será supervisado por Hernán Mastrángelo, con el apoyo de Javier Uziga.

Para poder ver la definición, los aficionados deberán acceder únicamente a la plataforma LFP Play, que es oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y requiere una suscripción mensual de 15.000 pesos. Los interesados en seguir las categorías de ascenso podrán descargar la aplicación en sus televisores o dispositivos móviles, crear un usuario y realizar el pago correspondiente.

Ambos equipos llegan al partido con dos semanas de descanso, ya que la definición del ascenso se disputó el fin de semana del 31 de octubre, y la semana anterior no hubo actividad debido a la visita del Papa León XIV.

Godoy Cruz logró su lugar en la final en la última jornada, ya que Ferro parecía tener asegurada su posición en la final, liderando la Zona A. Sin embargo, el equipo de Caballito cayó en el penúltimo partido y luego empató sin goles ante Acasusso. En contraste, el "Tomba" se impuso 2 a 1 a Almirante Brown en un emocionante cierre, igualando a Ferro en la cima con 66 puntos, pero avanzando a la final por tener una mejor diferencia de gol.

En la Zona B, tanto Tristán Suárez como Atlanta tenían posibilidades de clasificar, con el "Bohemio" a solo dos puntos de distancia. Si el "Lechero" perdía ante Deportivo Maipú y Atlanta ganaba a Midland, este último se habría metido en la final. No obstante, ambos equipos empataron, lo que permitió a Tristán Suárez mantener su clasificación a la final.

Las aspiraciones de ambos equipos en cuanto a ascender son diferentes: Godoy Cruz intentará volver a la categoría tras descender el 15 de noviembre de 2025, mientras que Tristán Suárez busca alcanzar la máxima categoría por primera vez en su historia.