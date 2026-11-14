Turismo Carretera: Castellano y el Dodge Challenger adelante en la vuelta a Río Cuarto

Jonatan Castellano con el Dodge Challenger #101 asistido por la estructura “Galarza Racing”, estableció 1’20”530/1000 en la mejor de las 7 vueltas dadas del primer entrenamiento de Turismo Carretera este sábado, en Río Cuarto, donde regreso la categoría después de 14 años.

Castellano, aún con una falla en una bujía y la pinchadura de un neumático, se quedó con lo mejor y es la primera referencia de la mañana, dejando detrás a Elio Craparo (Ford Mustang) por 160/1000 y a Tobías Martínez (Chevrolet Camaro) por 530/1000.

El mejor de los cordobeses en pista por ahora, es Ricardo Risatti de Laboulaye con el Ford Mustang en la octava posición, en tanto que Facundo Chapur con el Torino quedó 27°, Rodrigo Lugón (Ford Mustang) 32° y Marco Dianda (Dodge Challenger) 37°.

Elactual campeón, Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) fue 9°, en tanto que el líder de la Copa de Oro, el mendocino Julián Santero con el BMW quedó 31°.

Turismo Carretera/Entrenamiento 1-Sábado:

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo desde Río Cuarto. Imágenes: Prensa ACTC Argentina.